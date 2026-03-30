Kako nezvanično saznaje "Blic", saobraćajna nesreća se dogodila na početku kovinskog mosta, odnosno na prilaznom delu ove saobraćajnice.

Prema prvim informacijama, došlo je do čeonog sudara "opel korse" koja je išla iz pravca Kovina ka Smederevu i kamiona marke "Iveko" koji je silazio sa mosta iz pravca Kovina.

Tačne okolnosti ove saobraćajne nesreće nisu poznate, ali prema prvim podacima sa lica mesta, "opel korsa" je iz nepoznatog razloga prešla u suprotnu traku.

Na licu mesta je poginuo vozač automobila.

Na ovoj deonici puta stvaraju se veliki zastoji.

