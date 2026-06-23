Safet Kovačević (68) je u dvorištu porodične kuće u Miričini vatrenim oružjem usmrtio suprugu Nerminu (68), a potom preminuo u sanitetskom vozilu od posledica samoranjavanja. Iza stradalog bračnog para ostalo je dvoje dece.



Do nezapamćenog zločina došlo je u nedelju oko 19.40 časova u mestu Miričina kod Gračanice. Tragediji je prethodila žestoka verbalna rasprava u porodičnoj kući, nakon čega je Nermina u paničnom strahu pokušala da pobegne iz kuće. Safet je potom sa lovačkom puškom potrčao za njom, pa ju je sustigao u dvorištu ispred porodične kuće i odmah ispalio smrtonosne hice u njenom pravcu.



Nesrećna žena je tom prilikom zadobila teške prostrelne rane i odmah pala na zemlju, a lekarske ekipe su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt na licu mesta. Safet je nakon toga video šta je uradio, pa je pokušao da presudi i sebi pre nego što stigne policija. On je okrenuo cev ka sebi, pa je pucao direktno u glavu.



On je ipak preživeo taj prvi hitac, pa su ga lekari Hitne pomoći zatekli u izuzetno teškom stanju sa masivnim povredama. Medicinski radnici su ga potom odmah uneli u sanitetsko vozilo i krenuli u pravcu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, ali je on naknadno preminuo tokom transporta.





O ovom jezivom zločinu zvaničnim saopštenjem oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona:



"- 21. 6. 2026. godine oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mestu Miričina, grad Gračanica, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica. Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica. Navodi pijave su potvrđeni, na mestu događaja zatečeno je telo žene N. K. (1958) bez znakova života, dok je povređeni muškarac S. K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je isti u vozilu naknadno preminuo".



Na lice mesta ubrzo su stigli policijski službenici PS Gračanica i istražitelji OKP PU Gračanica, pa su u potpunosti blokirali i obezbedili prostor oko kuće izuzimanja tragova. O svemu je obavešten dežurni kantonalni tužilac, koji je potom lično rukovodio uviđajem, dok je dalju istragu preuzeo Sektor kriminalističke policije MUP-a TK kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.



Ubistvo Nermine Kovačević u Miričini kod Gračanice zvanično je registrovano kao još jedan u nizu femicida koji potresaju Bosnu i Hercegovinu. Javnost je duboko uznemirena činjenicom da se porodične rasprave sve češće završavaju upotrebom vatrenog oružja, a da su žrtve u najvećem broju slučajeva upravo žene.



Dok policijski istražitelji i tužilaštvo pokušavaju da rasvetle motiv koji je naveo Safeta Kovačevića da presudi ženi pa sebi, najveća tragedija pala je na pleća njihove porodice. Kako prenose mediji, dvoje dece je u samo jednom danu izgubilo oba roditelja na najsuroviji način. Tela nastradalih prevezena su na obdukciju, a termin sahrane biće naknadno objavljen, dok celo naselje Miričina deli bol sa njihovim naslednicima.



Ova tragedija podsetila je javnost u Bosni i Hercegovini na još jedan stravičan zločin koji se dogodio pre skoro dva meseca, kada je Zaim Buljubašić nožem ubio svoju suprugu Indiru, a zatim izvršio samoubistvo vešanjem. Kako su tada ispričale šokirane komšije, ništa nije slutilo da bi ovako nešto moglo da se desi u njihovom domu.



"- Bili su mirni, nisu bili skloni problemima, kao i sve druge komšije. Ništa nije slutilo da bi ovako nešto moglo da se desi, ali, ipak, nikad ne znaš šta se dešava unutar nečija četiri zida" - rekao je tada jedan komšija za medije.



Ipak, iza zatvorenih vrata krila se velika tuga, jer je ova porodica pretrpela ogromne gubitke. Prema rečima meštana koji su želeli da ostanu anonimni, supružnicima je najpre ćerka bila teško bolesna, a onda je i preminula, nakon čega im je preminuo i sin, što je ostavilo neizbrisiv trag na njihove živote pre nego što je Zaim potegao sečivo na Indiru.





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