Sunce ulazi u Raka 21. juna i energija se menja i poziva vas da se potopite u sebe i uskladite sa svojim najdubljim osećanjima.

Sezona može biti preplavljujuća za neke, ali nam daje šansu da stvorimo život koji je siguran, emocionalno ispunjavajući i istinski podržavajući.

Evo šta sezona Raka sprema za vaš horoskopski znak.

Ovan



Dom je mesto gde je drama (i isceljenje) ove sezone, Ovne. Sezona Raka vraća vašu pažnju na vaš lični život, bilo da to znači porodične tenzije, preuređenje, ugošćavanje rođaka ili shvatanje da vaša životna situacija više ne podržava osobu u koju se pretvarate. Stari razgovori bi takođe mogli ponovo da se pojave, posebno oni za koje su se svi složili da „pređu preko“ bez da su ih zapravo rešili. Mogli biste biti prva osoba spremna da krene dalje, ali to ne znači da su svi ostali emocionalno sustigli. Učinite svoj prostor sigurnim, obratite pažnju na ono što je tinjalo iza zatvorenih vrata i budite iskreni o tome šta vam je potrebno.

Bik



Vaše reči odaju teška raspoloženja, a vaše misli nisu izuzetak, Biče. Ova sezona ispunjava vaš kalendar i prijemno sanduče razgovorima, obavezama, papirologijom, lokalnim događajima i moguće čak i ponovnim susretom sa nekim iz vaše prošlosti. Nesporazumi bi takođe mogli otkriti gde ste razgovarali o nekom problemu umesto da ga direktno rešite. Obavezno proverite svoje imejlove, sastanke i detalje putovanja. Brat ili sestra ili prijatelj takođe mogu zahtevati više strpljenja nego obično. Dajte prioritet svom miru, ali ostavite prostora za neizbežni haos. Razgovor od srca do srca mogao bi promeniti atmosferu.



Blizanci



Vreme je da pogledate brojeve, kao i emocionalnu potrošnju koja stoji iza njih, Blizanci. Sezona Raka stavlja novac, samopoštovanje i ličnu sigurnost pod mikroskop. Možda ćete morati da preradite svoj budžet, odustanete od svojih kupovnih navika ili jednostavno razmislite o stvarima koje kupujete kada ste pod stresom. Stari finansijski problem bi se mogao vratiti da bi se ispravio, bilo da je u pitanju neplaćena faktura ili pretplata za koju ste zaboravili da postoji. Ova sezona je takođe podsetnik da prestanete da potcenjujete sebe. Pitajte koliko vredi vaš rad, trošite na ono što vas istinski podržava i primetite gde ste pomešali da budete potrebni sa tim da budete cenjeni. Vaš bankovni račun i vaše samopouzdanje će vam biti zahvalni na tome.

Rak



Srećan rođendan, Rakovi! Ovo je vaš solarni povratak, tako da ste očigledno glavni lik ove sezone. Ipak, ovo poglavlje vašeg života može zahtevati više iskrenosti nego smirenosti. Na kraju krajeva, ova sezona stavlja sve, od vašeg identiteta i izgleda do vaših emocija i granica, u prvi plan. Dakle, iako se možda osećate vidljivijim ili odlučnijim da napravite promenu – svoj izgled, svoj brend, vezu – mogli biste biti u iskušenju da se povučete u trenutku kada se osetite pogrešno shvaćeni. Nemojte nestati u svoju ljušturu i nazvati to brigom o sebi. Vreme je da progovorite i dozvolite ljudima da upoznaju novog i poboljšanog vas. Ovo je vaše lično resetovanje – setite se ko ste.

Lav



Vaše telo se možda odmara, ali vaš unutrašnji svet radi prekovremeno, Lave. Duboko udahnite, sezona Raka vas traži da usporite, očistite emocionalni nered i obratite pažnju na to šta izbija na površinu kada utišate buku. Možda vam je potrebno više sna, samoće ili distance od drugih u ovom trenutku, i to je u redu. Snovi, sećanja i stara tuga takođe mogu postati teže ignorisati, posebno ako ste bili zauzeti da biste izbegli da osećate svoja osećanja. Otkažite nešto bez potrebe da pišete izvinjenje od pet pasusa. Uzmite slobodno popodne i stavite telefon na „Ne uznemiravaj“. Pripremate se za veće lično poglavlje i potpuno novo putovanje oko Sunca sledeće sezone!

Devica

Vaš društveni krug dobija preko potrebnu reviziju, Device. Ova sezona ističe vaša prijateljstva, zajednicu, saradnje i budućnost koju pokušavate da manifestujete. Mogli biste se ponovo povezati sa starim prijateljem, preispitati timski rad ili konačno pomiriti sa činjenicom da je vaš grupni ćaskanje postao posao sa skraćenim radnim vremenom bez beneficija. Obratite pažnju na to ko slavi vaš rast, inspiriše vas i podržava vaše napore. Profesionalna veza može predstavljati priliku, ali nema potrebe da se previše povezujete ili preterujete da biste stigli do nje. Vaša sledeća prilika može doći kroz zajednicu, ali granice se ne mogu pregovarati. Pokažite se ljudima koji se pojavljuju za vas.

Vaga

Vaša reputacija govori sve, Vaga. Držite glavu visoko, jer sezona Raka pojačava teme vezane za karijeru, ambicije i javnu vidljivost. Možda će vas zamoliti da preuzmete više odgovornosti, preispitate profesionalnu odluku ili jednostavno odlučite da ažurirate svoj LinkedIn profil. Ovo bi moglo doneti priznanje, ali i pritisak da izgledate uglađeno i smireno dok tajno preispitujete sve iza kulisa. Ne prihvatajte titulu, projekat ili zadatak samo zato što spolja izgleda impresivno. Za druge od vas, odloženi razgovor sa šefom ili potencijalnim klijentom bi vam konačno mogao doneti duševni mir tamo gde su očekivanja bila nejasna. Zastupajte sebe, težite svojim ciljevima, ali zapamtite: uspeh koji vas emocionalno iscrpljuje je neprihvatljiv.

Škorpija

Vaš svet postaje premali za ciljeve i snove koje manifestujete, Škorpije. Ako ništa drugo, sezona Raka vas podstiče da tražite nove perspektive kroz putovanja, obrazovanje, duhovnost ili razgovore koji dovode u pitanje vaš trenutni pogled na svet. Planovi će se sigurno promeniti, a važna dokumentacija će možda morati da se ponovo razmotri. Možda ćete se naći i u situaciji da istražujete kurs, planirate putovanje o kome ne možete prestati da razmišljate ili možda razmišljate o pokretanju bloga. Ostanite radoznali, ali nemojte previše propovedati. Ne morate imati sve odgovore da biste se prepustili svojoj novoj avanturi.

Strelac

Ove sezone ste preplavljeni osećanjima, što nije neuobičajeno, Strelče. Na kraju krajeva, sezona Raka stavlja zajedničke resurse, dugove, intimne veze i emocionalne zapetljanosti u centar pažnje. Uz to, finansijski sporazum može zahtevati reviziju ili veza može zahtevati ranjiviji razgovor nego što ste očekivali. Ovo nije vreme da se šalom izvučete iz nelagodnosti. Bez obzira da li delite troškove, razgovarate o obavezi ili se suočavate sa starim strahom, radite ono što najbolje znate i budite iskreni. To će svima uštedeti mnogo vremena. Takođe, ne zaboravite da pročitate sitna slova. Merkur je retrogradan!

Jarac

Ogledalo koje se dešava u vašim vezama nije zamišljeno da bude šarmantno, Jarče. Dok sunce putuje kroz vaš polarno suprotni znak, sezona Raka stavlja partnerstva svake vrste pod mikroskop, od romanse i prijateljstva do poslovnih sporazuma i ponavljajućih sukoba. Neko se može ponovo pojaviti, dok drugi od vas odlučuju da zapečate dogovor obavezom. Vaš instinkt može biti da se fokusirate na logistiku dok izbegavate svoje emocije... ali nažalost po vas, ova sezona je sve samo ne stoička. Lično ili profesionalno, pozvani ste da razmotrite šta je drugoj osobi potrebno, a istovremeno budete podjednako jasni u vezi sa svojim.

Vodolija

Vaša rutina odražava sve vaše dobre i loše navike ove sezone, Vodolije. Kao i uvek, sunce u Raku skreće vašu pažnju na radne navike, zdravlje, upravljanje vremenom i male izbore koji oblikuju vaš svakodnevni život. Na primer, ako ste zavisili od previše kofeina ili adrenalina za svoj raspored pun akcije, znaćete da je ovo bilo previše dobro da bi bilo istinito. Srećom, mogli biste se vratiti i na cilj blagostanja, reorganizovati svoj radni prostor ili konačno pozabaviti zadatkom koji vam je dosada bio neprimetan i opterećivao vašu listu obaveza. Nema potrebe da menjate ceo raspored. Počnite sa malim: bolji san, jasnije granice, manje nepotrebnih stvari. Niste mašina.

Ribe

Vaša radost i ispunjenje nisu neozbiljni... ali ne možemo nužno reći isto za vašu romantičnu procenu, Ribe. Sezona Raka stavlja fokus na vaše kreativno izražavanje, ljubavni život, hobije i samoizražavanje. Međutim, sa retrogradnim Merkurom, stara simpatija bi mogla ponovo da se pojavi ili biste se mogli osećati privučeno ka nečemu što vam dira srce. Prepustite se flertu, stvarajte umetnost i nosite odeću, ali jasno razmislite šta budućnost nosi. Ako se neko vrati, pogledajte ko je sada, a ne ono što ste se nadali da će postati. Ova sezona je posvećena ozbiljnom shvatanju vaše radosti i talenata, zato koristite svoju pronicljivost i verujte svojoj intuiciji.