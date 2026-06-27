Lavanda je od ukrasne i lekovite biljke postala ozbiljna poslovna prilika za sve veći broj proizvođača u Srbiji. Pored toga što se koristi u kozmetičkoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, njena vrednost raste i zbog sve veće potražnje za eteričnim uljima i prirodnim proizvodima.

Kako prenosi Kurir Biznis, sve više poljoprivrednika odlučuje se za uzgoj lavande, ali stručnjaci upozoravaju da ovaj posao zahteva strpljenje i dobra početna ulaganja. Iako zarada može biti veoma dobra, do pune isplativosti dolazi tek nakon nekoliko godina proizvodnje.

Početna ulaganja mogu da dostignu i 8.000 evra

Za podizanje jednog hektara zasada potrebno je između 6.000 i 8.000 evra, u zavisnosti od kvaliteta sadnica, pripreme zemljišta i mehanizacije. Najveći trošak predstavljaju sadnice, koje se često uvoze, ali i zakup zemljišta ukoliko proizvođač nema sopstvenu parcelu.

Lavanda najbolje uspeva na sunčanim terenima sa dobro dreniranim zemljištem, a nakon sadnje može da daje prinose i do tri decenije, što ovu kulturu čini dugoročnom investicijom.

Najveća zarada dolazi od ulja i finalnih proizvoda

Najvredniji proizvod je eterično ulje, čija cena na tržištu može da dostigne između 70 i 90 evra po litru. Osim toga, proizvođači ostvaruju prihod i od suvog cveta, semena, sadnica, čajeva, mirisnih kesica i kozmetičkih proizvoda na bazi lavande.

Prema procenama stručnjaka, sa jednog hektara moguće je ostvariti prihod veći od 13.000 evra, ali samo ukoliko se proizvodnja razvija i proizvodi prodaju kao gotovi proizvodi, a ne isključivo kao sirovina. Upravo prerada donosi najveću dodatnu vrednost.

Zarada raste kada se razvije ceo posao

Iskusni proizvođači ističu da se najveća dobit ostvaruje kada se uz gajenje razviju i dodatne delatnosti. Pored prodaje ulja i suvog cveta, sve su popularnije turističke posete plantažama, fotografisanje u poljima lavande, radionice i prodaja suvenira.

Pojedina gazdinstva upravo zahvaljujući ovakvom pristupu pretvaraju uzgoj lavande u održiv porodični posao koji donosi prihode tokom cele godine, a ne samo u vreme berbe.

Potrebno je strpljenje

Iako ova proizvodnja može biti veoma isplativa, stručnjaci upozoravaju da nije reč o brzoj zaradi. Puna isplativost zasada uglavnom se postiže tek oko treće godine, kada biljke dostignu pun rod i počnu da vraćaju uloženi novac. Zbog toga je pre ulaska u ovaj posao potrebno dobro isplanirati proizvodnju i način plasmana.

Velika prednost lavande je što njeni proizvodi imaju široku primenu i stabilnu potražnju, pa proizvođači koji uspeju da izgrade sopstveni brend i razviju finalne proizvode mogu da ostvare znatno veću zaradu od same prodaje sirovine.