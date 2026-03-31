Ruski tanker koji prevozi sirovu naftu ušao je u ekskluzivnu ekonomsku zonu Kube, prema podacima o praćenju kretanja brodova, što čini prvi uvoz nafte u ovu karipsku zemlju u poslednja dva meseca.

Tanker "Anatolij Kolodkin", koji je isplovio iz Primorska natovaren sa oko 650.000 barela sirove nafte marke "Ural", stigao je na Kubu i očekuje istovar u luci Matanzas.

"Ruski tanker 'Anatolij Kolodkin' sa humanitarnim teretom od 100.000 tona sirove nafte stigao je na Kubu", navodi se u saopštenju Ministarstva saobraćaja Rusije.

Rusi dobili dozvolu

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru sa naftom da se približi Kubi, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na neimenovane izvore.

Američka obalska straža nije dobila nalog da presretne brod, iako u regionu raspolaže plovilima sposobnim za takvu operaciju, navode izvori. Time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale.

Dolazak tankera mogao bi Kubi da obezbedi nekoliko nedelja dodatnog snabdevanja gorivom i privremeno stabilizuje elektroenergetski sistem, pogođen čestim nestancima struje, nestašicama goriva i rastom cena.

Američka politika blokada prema Kubi izazvala je međunarodne kritike, uključujući upozorenja da bi mogla produbiti humanitarnu situaciju na ostrvu.

Reč je o prvoj većoj isporuci nakon faktičke blokade snabdevanja naftom koju administracija američkog predsednika Donalda Trampa sprovodi od januara.