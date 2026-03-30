Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf izjavio je da je globalno tržište energije "utrnulo" zbog pokušaja američkih zvaničnika da manipulišu cenama putem lažnih vesti.

Na svom nalogu na mreži Iks, Kalibaf je kritikovao američke zvaničnike zbog širenja dezinformacija sa ciljem snižavanja cena energije, ocenjujući da tržište više ne reaguje na takve pokušaje.

"Spamovali su toliko lažnih vesti da je tržište sada jednostavno utrnulo. Samo nastavite, niko više ne veruje u to. Prave cene će se ionako pojaviti. Moćne? Možda. Pametne? Ni blizu", naveo je on.

Iran je u međuvremenu pooštrio ograničenja tranzita kroz Ormuski moreuz, koji pokriva petinu svetske potražnje za naftom, što je podiglo cene nafte skoro do 120 dolara po barelu, preneo je iranski Press TV.

Cene su privremeno pale za oko 10 odsto 23. marta nakon što je američki predsednik Donald Tramp odustao od pretnji napadom na iranski elektroenergetski sektor.

Kalibaf je podsetio da su američko-izraelski napadi 28. februara, uključujući ubistvo visokih iranskih vojnih zapovednika, doveli do iranskog odgovora raketnim i bespilotnim operacijama širom Zapadne Azije i na izraelske položaje.