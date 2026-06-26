Sinoć je u Beogradu otvoren "Music Week" festival, koji je već prve večeri okupio ogroman broj ljubitelja moderne muzike.

Jala Brat i Buba Koreli su svojim prepoznatljivim hitovima započeli festival koji će trajati nekoliko narednih dana, a odmah na početku su doveli atmosferu do usijanja.

Pravi delirijum u publici nastao je kada su fanovi na bini ugledali i pevačicu Teodora Džehverović.

Nastup Jale Brata i Bube Korelija i neverovatna energija bukvalno su bacili publiku u trans, a hiljade ljudi je uglas pevalo sa njima.

Gost na koncertu bio je i reper Devito, a u publici su bila i brojna poznata lica među kojima su bivši zadrugari Anja Todorović i Stefan Karić, ali i brojni influenseri.

Alo/L.A.

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