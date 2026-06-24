Popularni muzički dvojac Jala Brat i Buba Koreli doputovao je danas avionom u Beograd, gde ih uskoro očekuje jedan od najiščekivanijih nastupa ovog leta.

Muzičari su sleteli na aerodrom "Nikola Tesla", gde su privukli pažnju prisutnih i svojim modnim izborima.

Jala Brat se pojavio u elegantnoj bež polo majici u kombinaciji sa crnim pantalonama, dok je Buba Koreli odabrao opušteniju varijantu, bež majicu kratkih rukava i svetli džins.

Dolazak uz jake mere obezbeđenja

Na aerodromu ih je obezbeđenje pratilo i omogućilo im nesmetan prolaz, pa im se prisutni nisu mogli lako približiti.

Njih dvojica će 25. juna otvoriti festival "Belgrade Music Week".

Otkriveni svi izvori zarade Bobe Korelije

Buba Koreli važi za jednog od najplaćenijih izvođača u regionu, a njegovi prihodi dolaze iz više izvora.

Najveći deo zarade ostvaruje kroz nastupe, pa za jedan klupski nastup sa Jalom Bratom inkasira između 10.000 i 15.000 evra. Tokom letnjih i prazničnih sezona, ovaj dvojac ima i po nekoliko nastupa nedeljno, što značajno uvećava ukupnu zaradu.

Veliki prihod dolazi i sa striming platformi. Njihova muzika na Spotify-u beleži desetine miliona preslušavanja godišnje, a prema ranijim medijskim računicama, samo od ove platforme zarađivali su preko 250.000 evra po sezoni.

Značajan izvor prihoda predstavljaju i YouTube i autorska prava. Milionski pregledi na kanalu "Imperia" donose im stabilan pasivni prihod, dok kao autori muzike i tekstova za druge izvođače (među kojima su Maja Berović i Tea Tairović) ostvaruju dodatne prihode kroz SOKOJ i SAMP.

Pored toga, zarađuje i kroz sponzorstva, gde naplaćuje plasiranje brendova u spotovima, uključujući reklame za pića, odeću i luksuzne automobile.

Otvorena veza sa dve devojke

Najveći medijski interes za Bubu poslednjih godina vezuje se za njegov specifičan emotivni status i način života.

On otvoreno praktikuje poliamoriju i godinama je u javnoj i transparentnoj vezi sa dve devojke istovremeno.

Prva partnerka je Jasmina Đuderija, njegova dugogodišnja ljubav još iz srednjoškolskih dana u Sarajevu.

Uz njega je bila od samog početka karijere, pre velike popularnosti i finansijskog uspeha, zbog čega se često opisuje kao njegova primarna emotivna veza.

Druga partnerka je Petra Cupan, hrvatska manekenka i influenserka, sa kojom je reper kasnije započeo vezu. Više puta se pojavljivala u spotovima njihove produkcije i ima značajnu vidljivost na društvenim mrežama.

Prema navodima, obe partnerke su upoznate sa celokupnim aranžmanom i prihvatile su takav odnos. Buba Koreli, kako se navodi, naizmenično provodi vreme sa njima, vodi ih na luksuzna putovanja i javno im poklanja vredne poklone, što često izaziva brojne reakcije i komentare u javnosti širom Balkana.

Alo/Telegraf