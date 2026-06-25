Poznati folker Haris Džinović otvoreno je govorio o svom odnosu prema bivšoj supruzi Melini Arnold, ističući da je u potpunosti isključio iz svog života i da ga, kako kaže, više ne zanimaju informacije koje se odnose na nju.

Iako iz dugogodišnjeg braka imaju dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, pevač je bio izričit da ne želi da se vraća na prošlost, niti da se susreće sa njenim likom u medijima ili na fotografijama.

Ne želi ni da je vidi

Kako navodi, čak i kada se na internetu pojave vesti o njegovoj bivšoj supruzi, jednostavno ih preskače.

-Ne čitam vesti o svojoj bivšoj supruzi. Kada se pojavi Melinina fotografija, preskočim je samo. Često koristim internet, ali pazim da ne vidim takve sadržaje - šokirao je priznanjem.

Život nakon razvoda i novi početak

Pored razvoda, pažnju javnosti privukla su i pitanja vezana za imovinu i finansijsku situaciju pevača.

On, međutim, naglašava da sada želi da živi mirnije i posvećenije sebi.

Na šta sada Haris troši novac

Kako ističe, sebe opisuje kao "normalnog, gospodina i obrazovanog čoveka", uz poruku da "nije sreća u parama niti u punoj vreći novca".

Dodaje da mu je materijalno potrebno isključivo za osnovne životne užitke poput dobrog vina, hrane i putovanja.

-Meni su pare potrebne samo za dobro vino, klopu i poneko putovanje - izjavio je nedavno za Kurir.

Stav o ljubavi i novim vezama

Kada je reč o emotivnom životu i mogućoj novoj vezi, bio je jasan da trenutno ne razmišlja o romansi.

Uz dozu humora istakao je da mu ljubavni odnosi više nisu prioritet.

Emotivna ispovest poznatog pevača

-Dao sam sve što sam imao i nemam zbog čega da žalim - rekao je on, dodajući da ne planira novu ljubav jer se plaši ponavljanja istih životnih scenarija.

-Ne bih se ponovo zaljubljivao, ne daj Bože. Ako bih opet prošao isto, to bi bilo kao da presipam iz šupljeg u prazno - zaključio je Džinović.

Iako je kroz razvod prošao pod budnim okom javnosti, pevač ističe da nastoji da zaštiti privatnost svoje dece.

Na pitanje o savetima koje daje sinu Kanu, kratko je poručio da takve stvari ostaju u krugu porodice i da se o njima razgovara isključivo nasamo.