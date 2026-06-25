Ćerka modne kreatorke Meline Galić i pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, ponovo je privukla pažnju javnosti neobičnom objavom na društvenim mrežama.

Mlada influenserka svakodnevno sa svojim pratiocima prikazuje detalje iz privatnog života, ali je ovog puta izazvala posebno interesovanje nakon što je objavila fotografiju na kojoj sedi u velikoj papirnoj kesi luksuznog modnog brenda nasred ulice.

Sudeći prema objavi, Đina je nakon kupovine odlučila da predahne na nesvakidašnji način, pa se smestila direktno u skupocenu kesu.

Đina Džinović šokirala javnost pozom nasred ulice

Fotografija je ubrzo privukla pažnju prolaznika, ali i brojnih korisnika društvenih mreža, koji nisu ostali ravnodušni na ovaj neobičan prizor.

Dok su pojedini smatrali da joj ovakav potez nije bio potreban i da takve fotografije ne priliče mladoj devojci, drugi su stali u njenu odbranu, ističući da uživa u životu, prati sopstvene želje i radi ono što je ispunjava i čini srećnom.

Iako danas važi za jednu od najatraktivnijih mladih dama na domaćoj javnoj sceni, ona vodi računa o svom izgledu i fizičkoj formi.

Kako je ranije isticala, posebnu pažnju posvećuje zdravim životnim navikama, između ostalog i zbog činjenice da je njena majka Melina u njenim godinama imala oko 20 kilograma viška.

Ovako održava besprekornu figuru

Zbog toga ništa ne prepušta slučaju. Njena svakodnevica podrazumeva redovne treninge, ali i pažljivo izbalansiranu ishranu zasnovanu na pravilu "80:20".

To znači da se čak 80 odsto njenih obroka sastoji od nutritivno vrednih namirnica poput zelenog povrća, ribe i pirinča, dok preostalih 20 odsto ostavlja za omiljene poslastice i manje zdrave obroke.

Na osnovu fotografija koje objavljuje na Instagramu, može se primetiti da se na njenom jelovniku često nalazi i mango.

Ovo egzotično voće predstavlja jedan od njenih omiljenih izbora i važan deo ishrane koju praktikuje kao podršku zdravom načinu života.