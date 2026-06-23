Mane Ćuruvija, javnosti poznat kao Kasper, novi dečko Mine Kostić, za kratko vreme postao je najpopularniji partner javne ličnosti. Ljubav s pevačicom glavna je tema, a njegovom prošlošću se bave gotovo svi.

Komšije iz rodnog mesta Salaš, koje se nalazi u srcu Banata, progovorile su o partneru Mine Kostić.

- Ma kako je on toliko poznat i došli ste da se raspitujete za njega? Vratio se u Srbiju? Mi koliko znamo, on je u Americi, tamo je otišao davnih godina kad se oženio - zbunjeno je govorio jedan meštanin, koji ga se seća dok je bio mlađi, ali ga nije prepoznao.

-Videla sam ga tokom gostovanja sa Minom na jednoj televiziji i baš sam se slatko ismejala jer sam ga prepoznala. Liči na svog oca Milana. Milana svi znamo jer je bio predsednik naše opštine. Znam mu i sestru, drži lokal brze hrane ovde - rekla je radnica iz kafića.

Prodavao žito i kukuruz

- Radio je kao vatrogasac jedno vreme, pa onda otvorio sa još jednim čovekom jednu radnju gde je prodavao žito i kukuruz, ali to je funkcionisalo možda godinu dana ili malo više. Onda mu je upala kašika u med, oženio se i otišao u Ameriku - ispričali su meštani Alibunara.

Podsetimo, nakon što je Kasper stigao u Srbiju i uživo se video s partnerkom Minom Kostić, njihov prvi zajednički intervju izazvao je opštu pometnju na društvenim mrežama. Krenule su priče o njegovoj prošlosti, pa se tako saznalo da se dva puta ženio, kao i da je verio rijaliti učesnicu Draganu Spasojević, ali je veridba ubrzo prekinuta. Mnogo je onih koji su komentarisali da Mina ne izgleda srećno kad je pored njega, ali je pevačica sve to demantovala.

Alo/ Kurir

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