Njegovi prijatelji, takođe poreklom iz Rusije, krenuli su na odmor na Taru kada im se automobil iznenada pokvario svega dvadesetak kilometara od odredišta.

Uspešno su stigli do obližnjeg auto-servisa, ali nisu znali kako da nastave putovanje niti gde da provedu noć dok se kvar ne otkloni.

„Pozvali su me i rekao sam im da mogu da dođem po njih, ali bi mi trebalo dosta vremena“, ispričao je Jurij u video-snimku objavljenom na TikTok nalogu „beogradskiorao“.

Međutim, ono što je usledilo nisu očekivali.

Vlasnik servisa, videvši u kakvoj su situaciji, doneo je odluku koja ih je potpuno zatekla. Dao im je svoj privatni automobil kako bi mogli da nastave put do smeštaja na Tari i bez brige provedu veče.

„Vlasnik servisa im je dao svoj auto da ga koriste do sutra, kako bi mogli da stignu do smeštaja i uživaju. Sutradan su se vratili, preuzeli svoj popravljeni automobil i vratili njegov“, objasnio je Jurij.

Kako kaže, njegovi prijatelji nisu mogli da veruju da im je neko bez mnogo pitanja ukazao toliko poverenje.

„Mi, Rusi, ne možemo da verujemo u to. Za nas to nije nešto normalno. Svaka vam čast“, poručio je.

Priča je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi istakli da upravo ovakvi gestovi vraćaju veru u ljude.

Iako identitet vlasnika servisa nije poznat, njegov postupak ostao je upamćen kao primer nesebične pomoći potpunim strancima u trenutku kada im je bila najpotrebnija.

Ponekad je dovoljan jedan gest da nekome ulepša putovanje, a upravo takvo iskustvo, kako kažu, ovi ruski turisti sigurno neće zaboraviti.