Voditeljka Tanja Rađenović godinama radi na Televiziji Pink, a je jednom prilikom je bila prinuđena da prekine Dnevnik.

Usred programa uživo je saznala za smrt prijatelja, a tragična vest ju je slomila.

Pre nekoliko godina, na samom kraju programa koji je vodila, desilo se nešto što nikada neće zaboraviti.

Poznato TV lice tvrdi da je to najteže pročitana vest u njenoj karijeri.

- Doneli su u studio vest, to je bio prvi i poslednji put, nadam se. Poslednja vest pred sport bila je da mi se najbolji prijatelj ubio. Bio je poznat, advokat, ja sam pročitala da je izvršio samoubistvo, tada sam i saznala - rekla je Tanja i dodala da je tad napustila emisiju, iako je išla uživo, kao i da je njen kolega završio Dnevnik.

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