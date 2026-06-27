Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je danas u Beogradu građane iz svih krajeva Srbije, koji su došli da podrže državno rukovodstvo i pošalju poruke o budućnosti zemlje.

Među njima bila je i jedna penzionerka, sa kojom smo razgovarali o tome kako danas živi i šta bi poručila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Penzija mi raste i mnogo bolje živim"

Na pitanje koliko se njen život promenio poslednjih godina, odgovorila je da razliku oseća svakodnevno.

– Mnogo se bolje živi. Raste mi penzija, mnogo bolje živim. Imam povlastice po prodavnicama, apotekama, pozorištu... Pomaže nam – rekla je ona.

Dodala je da veruje u budućnost Srbije.

– Mislim da Srbija pobeđuje, vreme je! – poručila je.

"Samo napred i Srbija pobeđuje"

Na kraju razgovora zamolili smo je da predsedniku Srbije uputi kratku poruku.

– Samo napred i Srbija pobeđuje – rekla je penzionerka.

Podsetimo, danas se ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održava veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica", na kojem su se okupili građani iz svih delova zemlje. Organizatori su najavili bogat program, predstavljanje planova za budućnost Srbije, kao i mogućnost da građani kroz glasačke kutije iskažu koje državne prioritete smatraju najvažnijim.