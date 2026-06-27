Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je danas u Beogradu građane iz svih krajeva Srbije, koji su došli da podrže državno rukovodstvo i pošalju poruke o budućnosti zemlje.

Među njima bila je i jedna penzionerka, sa kojom smo razgovarali o tome kako danas živi i šta bi poručila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

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"Penzija mi raste i mnogo bolje živim"

Na pitanje koliko se njen život promenio poslednjih godina, odgovorila je da razliku oseća svakodnevno.

Mnogo se bolje živi. Raste mi penzija, mnogo bolje živim. Imam povlastice po prodavnicama, apotekama, pozorištu... Pomaže nam – rekla je ona.

Dodala je da veruje u budućnost Srbije.

Mislim da Srbija pobeđuje, vreme je! – poručila je.

"Samo napred i Srbija pobeđuje"

Na kraju razgovora zamolili smo je da predsedniku Srbije uputi kratku poruku.

Samo napred i Srbija pobeđuje – rekla je penzionerka.

Podsetimo, danas se ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održava veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica", na kojem su se okupili građani iz svih delova zemlje. Organizatori su najavili bogat program, predstavljanje planova za budućnost Srbije, kao i mogućnost da građani kroz glasačke kutije iskažu koje državne prioritete smatraju najvažnijim.