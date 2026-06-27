Građani iz svih krajeva Srbije okupljaju se danas zbog velikog narodnog skupa "Srbija, jedna porodica" koji se održava u Beogradu, a među njima je i jedan Kruševljanin koji je sa suprugom i bratom došao da pruži podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kako je rekao, razlog njegovog dolaska je zahvalnost za sve što je, kako smatra, urađeno tokom prethodnih godina.

– Ovde smo da damo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, za sve što je uradio za nas. Za vreme njegove vlasti urađeno je mnogo. Ono što su ranije radili 70 godina, on je uradio dok je na vlasti – rekao je.

Istakao je da je u Beograd stigao iz Kruševca zajedno sa suprugom i bratom, kao i da od današnjeg skupa očekuje samo pozitivnu atmosferu.

– Došao sam iz Kruševca, sa suprugom i bratom. Očekujemo sve najlepše – kazao je.

Naglasio je i da nije član Srpske napredne stranke, ali da podržava rezultate koje vidi.

– Iako nisam član Srpske napredne stranke, predsednik je do sada uradio ono što nije nijedan pre njega. Pogledajte naše auto-puteve. Pre neki dan sam se vratio sa Zapada, bio sam u Nemačkoj. Imamo bolje auto-puteve nego oni tamo. Oni su svoje gradili posle rata, a naši su novi – poručio je.