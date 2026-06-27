Impozantna trobojka, koja će biti predstavljena danas, 27. juna u Beogradu na skupu "Srbija, jedna porodica", dugačka je čak 500 metara, široka osam metara i zauzima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara.

Da bi se dočarala njena veličina, dovoljno je reći da je površinom veća od više od 50 prosečnih stanova od po 70 kvadrata.

Zastava je toliko velika da će za njeno nošenje biti potrebno više od 1.000 ljudi, dok njena težina dostiže oko jedne tone.Veća od mnogih zgrada

Kada bi se postavila uspravno, zastava bi bila viša od brojnih poznatih građevina. Njena dužina od 500 metara daleko premašuje visinu Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže 330 metara. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.

Pola kilometra u bojama Srbije

Dužina zastave jednaka je rastojanju od pet fudbalskih terena poređanih jedan iza drugog.

Njeno predstavljanje biće jedan od najupečatljivijih trenutaka velikog skupa "Srbija, jedna porodica". Ovo će biti dan koji će ući u istoriju!

Za nošenje potrebno više od 1.000 ljudi

Zbog ogromnih dimenzija, trobojku neće moći da nosi manja grupa ljudi. Potrebno je da više od 1.000 učesnika zajedno razvije i pronese zastavu - sve to zajedno stvoriće prizor kakav do sada nije viđen u Srbiji.