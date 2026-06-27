Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas poziv građanima da prisustvuju velikom narodnom skupu "Srbija, jedna porodica", koji će biti održan večeras u 18 časova ispred Narodne skupštine u Beogradu.

Na svom Instagram profilu predsednik je objavio pozivnicu za skup uz kratku poruku:

– Vidimo se!

Na objavljenom pozivu istaknuto je da će skup biti održan 27. juna u 18 časova, a centralna poruka glasi:

"Kada smo složni, postižemo više."

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupiće građane iz svih krajeva zemlje, a, prema najavama, tokom događaja biće organizovano i glasanje putem posebnih glasačkih kutija.

Posetioci će imati priliku da izaberu pet od 15 ponuđenih prioriteta za razvoj Srbije, čime će, kako je ranije najavljeno, neposredno iskazati koje oblasti smatraju najvažnijim za budućnost države.

Predsednik Vučić prethodno je istakao da će skup biti posvećen zajedništvu, porodici i razgovoru o budućnosti Srbije, uz poruku da će u centru pažnje biti građani i njihove potrebe.

Ovo su program i satnica današnjeg skupa.