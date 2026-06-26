Korisnica platforme X, Sanija Sajed, podelila je status koji je preko noći postao viralan, a u kom je napisala ono što mnoge ljude tajno muči.

"Svaki golub kog sam ikad videla je odrastao. Nikad nisam videla bebu goluba i to me iskreno muči", glasio je tvit koji je pokrenuo globalnu potragu za odgovorom gde ove ptice skrivaju svoje potomke.

Odgovor na ovu urbanu misteriju zapravo leži u fascinantnoj biologiji i poreklu gradskih golubova.

Neboderi i mostovi kao veštačke pećine

Gradski golubovi koje danas viđamo zapravo su potomci goluba pećinara (Columba livia), vrste koja se u prirodi gnezdi na visokim, potpuno nepristupačnim morskim liticama i u mračnim pećinama.

Kada su se naselili u gradove, golubovi nisu promenili svoje navike, već su samo pronašli modernu alternativu. Za njih su naši neboderi, nosači mostova, ventilacioni otvori, tavani i napuštene zgrade zapravo "veštačke litice". Oni svoja gnezda grade daleko od ljudskih pogleda, zbog čega većina nas nikada neće videti njihova krhka jaja, niti male nespretne ptiće prekrivene retkim žutim paperjem.

Drugi razlog je vreme boravka u gnezdu. Dok većina drugih ptica izleće već nakon dve do tri nedelje, mladi golubovi (golupčići) ostaju skriveni u gnezdu čak četiri do šest nedelja. Do trenutka kada napuste sklonište, oni već toliko porastu i liče na odrasle jedinke da ih je neuvežbanom oku gotovo nemoguće razlikovati.

"Golublje mleko" kao tajna super-brzog rasta

Jedan od razloga zašto mladunci tako brzo dostignu veličinu odrasle ptice jeste jedinstven način ishrane. Mužjak i ženka su monogamni roditelji koji zajedno podižu mlade i hrane ih takozvanim "golubljim mlekom".

Ova sirasta supstanca, izuzetno bogata mastima, proteinima i antioksidansima, stvara se u vrećici u grlu (voljki) kod oba roditelja. Tokom prvih deset dana života, ovo "mleko" je jedina hrana za mladunce i omogućava im neverovatno brz razvoj, nakon čega roditelji postepeno uvode omekšala zrna i semenke.

Kako ipak prepoznati mladog goluba?

Iako je teško, stručnjaci napominju da je uz malo pažnje moguće uočiti mladu pticu na ulici. Evo na šta treba da obratite pažnju:

Perje bez sjaja: Mladunci nemaju prelivajuće zelene i ljubičaste nijanse na vratu koje krase odrasle golubove.

Boja očiju: Oči mladih ptica su tamne, za razliku od prepoznatljivih jarkonarandžastih ili crvenih očiju odraslih.

Izgled kljuna: Kjun mladog goluba često može izgledati nešto veći i "mesnatiji" pri samom korenu.

Sa globalnom populacijom koja broji preko 400 miliona jedinki, golubovi se nalaze u završnoj fazi sinantropizacije – procesu u kom se vrsta potpuno prilagođava životu uz ljude, savršeno koristeći sve skrivene kutke modernih gradova kako bi sačuvali svoju privatnost.