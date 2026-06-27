Plato ispred Narodne skupštine danas je ispunjen osmesima, radošću i pozitivnom atmosferom zahvaljujući manifestaciji "Srbija, jedna porodica". Uz bogat zabavni program, animatore i brojne kreativne radionice, centar Beograda pretvoren je u mesto igre i druženja za najmlađe. Deca i roditelji iz svih krajeva Srbije uživaju u raznovrsnim sadržajima osmišljenim za sve uzraste.

Srđana iz Beograda za Alo! kaže da je u centar došla već u pola 8, kako bi zauzela što bolje mesto.

"Došla sam da podržim našeg divnog predsednika, da čujem od njega neke lepe reči, neke novosti koje će da nam kaže. Naravno da je poznat po delima. Mnogo je učinio za našu javnost, mnogo, mnogo. Nijedan predsednik nije uradio ono što je naš predsednik", kaže ona.

Srđana za Alo! kaže da se raduje novom povećanju penzija.

"Biće mnogo naroda. Evo koliko je sada tu ljudi. Ja sam jutros u pola 8 došla da podržim predsednika. Ja se divim takvom čoveku", kaže Srđaan za Alo!.