Tako je jedna gospođa za Alo! rekla da je na skup došla da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer je on oduvek bio njen i ostao njen predsednik.

"Atmosfera je jako lepa, i ja sam došla ranije da zauzmem mesto, jer bilo bi mi žao da sam negde na periferiji, ovako mala, majušna, ne bih se videla."

Kako kaže, niko se nije borio za Srbiju kao Aleksandar Vučić.

"On je jedini. Što se tiče izgradnje i puteva i pomaganja u finansijskom smislu, ja sam penzioner i ja nikad bolje nisam živela. Ja imam 84 godine i nikada bolje nisam živela. Predsedniku bih poručila da ostane i dalje ovako jak i dostojanstven i da nikada nikoga ne kopira kao i do sada, što je uvek bio svoj. Živela Srbija!"

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.