Dok obični građani moraju lično da dođu na posao da bi se računalo da su bili tu, po novoj političkoj metodologiji opozicionog cirkuzanta Miloša Parandilovića dovoljno je da se pojavi kartica. Čovek može biti u drugom gradu, ali ako je plastika stigla na vreme, sistem kaže sve je u redu.

Ako ovako nastavi, sledeći korak je da kartica sama uzima reč po Poslovniku, pa eventualno nešto i kaže, što u slučaju Parandilovića i nije toliko loše, jer bi građani Srbije bili uskraćeni za niz budalaština koje pijan izgovara u parlamentu.

Na kraju, ako je nešto dobro izašlo iz svega ovoga, to je što smo možda dobili novi politički slogan: „Nisam bio tamo, ali moja kartica jeste.“ A ako se ovaj model pokaže uspešnim, možda uskoro dobijemo i prvog poslanika koji radi potpuno hibridno pola čovek, pola kartica.