„Incidenti su se dogodili 28. juna, na Vidovdan, jedan od najvećih i najznačajnijih verskih i nacionalnih praznika srpskog naroda. Tim je nerazumljivije što su ljudi koji su želeli da ovaj dan mirno obeleže nakon bogosluženja zaustavljani i privođeni. Posebno je potresno što su među privedenima bili i očevi sa svojom decom, kao i žene. Takvim scenama nema mesta u Evropi 21. veka“, ističu Vilimski i Kraus.

Dvojica političara FPÖ pozivaju Evropsku uniju, međunarodne organizacije i sve institucije nadležne za zaštitu ljudskih prava da ovaj slučaj u potpunosti rasvetle i da se o njemu nedvosmisleno izjasne.

„Sloboda veroispovesti, sloboda mišljenja, sloboda okupljanja i sloboda kretanja predstavljaju osnovna ljudska prava i moraju važiti podjednako za sve ljude. Upravo srpska hrišćanska manjina na Kosovu ima neotuđivo pravo da slobodno ispoveda svoju veru, obeležava svoje verske praznike, slobodno se kreće i bez zastrašivanja ili administrativnih pritisaka posećuje svoje vekovne svetinje. Ta prava ne smeju biti ograničavana niti politički zloupotrebljavana“, naglašavaju Vilimski i Kraus.

„Onaj ko mirno obeležava verski praznik ne sme biti kriminalizovan. Međunarodna zajednica je dužna da podigne svoj glas i odlučno reaguje kada se krše osnovne slobode i prava nacionalnih i verskih manjina. Od Evropske unije posebno očekujemo da prema odgovornima u Prištini primenjuje iste standarde demokratije, vladavine prava i zaštite nacionalnih i verskih manjina“, poručili su predstavnici Slobodarske partije.

Na kraju, Vilimski i Kraus apeluju na sve nadležne institucije da deluju u pravcu deeskalacije, dijaloga i doslednog poštovanja prava svih naroda i verskih zajednica na Kosovu. Samo međusobno poštovanje, zaštita verskih objekata i bezuslovno poštovanje ljudskih prava mogu doprineti trajnoj stabilnosti i mirnom suživotu u regionu.