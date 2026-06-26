Jedno preslatko štene zlatnog retrivera po imenu Marfi postalo je prava internet senzacija nakon što je njegov vlasnik zabeležio urnebesan pokušaj da se domogne komadića pržene slanine ostavljenog na kuhinjskom pultu. Naizgled sasvim obična situacija pretvorila se u snimak koji je nasmejao hiljade ljudi i za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Čim je osetio miris slanine, Marfi je jasno stavio do znanja da ima samo jedan cilj. Iako je bio veoma mali, nije dozvolio da ga visina kuhinjskog pulta obeshrabri. Uporno se podizao na zadnje noge, istezao se koliko god je mogao i pokušavao da šapama dohvati ukusni zalogaj koji mu je bio gotovo pred nosom, ali ipak nedostižan.

Nije odustajao uprkos brojnim neuspesima

Svaki novi pokušaj izgledao je kao da će biti uspešan, ali je slanina ipak ostajala van njegovog domašaja. Uprkos tome, Marfi nije pokazivao nameru da odustane. Njegova upornost i koncentracija osvojili su gledaoce, koji su u komentarima pisali da su navijali za njega do samog kraja.

Mnogi su primetili da je štene izgledalo kao da pažljivo smišlja novi plan posle svakog neuspelog pokušaja. Upravo zbog toga snimak je postao još zabavniji, jer je delovalo kao da Marfi vodi pravu malu "specijalnu operaciju" čiji je jedini cilj bio da se domogne slanine.

Izraz lica koji je postao hit

Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja, Marfi je konačno shvatio da je kuhinjski pult ipak previsok za njega. Seo je na pod, pogledao pravo u kameru i napravio izraz lica koji je mnoge potpuno osvojio.

Njegov pogled, u kojem su se istovremeno videli razočaranje, zbunjenost i nada da će mu možda neko ipak pomoći, postao je najkomentarisaniji deo snimka. Brojni korisnici društvenih mreža priznali su da su upravo zbog tog trenutka video pogledali više puta.

Zlatni retriveri obožavaju hranu i druženje

Zlatni retriveri poznati su kao jedna od najprivrženijih i najdruželjubivijih rasa pasa. Osim što vole igru i druženje sa ljudima, veoma su motivisani hranom, zbog čega ih mnogi vlasnici uspešno treniraju pomoću poslastica.

Njihova radoznalost često ih navodi da istražuju svaki novi miris koji se širi kućom, naročito kada je reč o mesu ili drugim ukusnim zalogajima. Zbog toga nije neobično što je upravo miris slanine privukao Marfijevu pažnju.

Slanina ipak nije preporučljiva za pse

Iako je ovaj video mnoge nasmejao, veterinari upozoravaju da slanina nije pogodna hrana za pse. Zbog visokog sadržaja soli i masti, njeno često konzumiranje može da izazove stomačne tegobe, probleme sa varenjem, pa čak i ozbiljnije zdravstvene komplikacije kod pojedinih pasa.

Zbog toga vlasnici ljubimaca treba da biraju poslastice namenjene upravo psima, koje su prilagođene njihovim nutritivnim potrebama.

Marfi na kraju nije uspeo da osvoji svoj dugo priželjkivani zalogaj, ali je dobio nešto mnogo vrednije. Svojom upornošću, simpatičnim pokušajima i neodoljivim pogledom osvojio je srca ljubitelja životinja širom sveta i još jednom pokazao zašto su snimci pasa među najgledanijim sadržajima na internetu.