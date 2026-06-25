Ova nedelja počinje nežnom energijom punog mikromeseca u Jarcu 29. juna.

Ova lunacija vam pomaže da promenite kurs i prestanete da mislite da sve mora biti borba, tako da kada Jupiter pređe u Lava 30. juna, budete spremni. Na kraju nedelje, Mars je u konjunkciji sa Uranom u Blizancima, što se povoljno odražava na određene horoskopske znakove.

Evo koji dani su najsrećniji sledeće nedelje:

Ovan

Najsrećniji dan: ponedeljak, 29. jun

Ovnovi, dozvoljeno vam je da menjate životni put dok rastete i razvijate se. To znači da se vaši poslovni ciljevi mogu menjati tokom studiranja, ali i kroz različite životne faze. Najvažnije je da sebi dopustite te promene kada osetite da su potrebne.

To nije poraz niti kraj, već početak nečeg novog. Samo zato što je neka vaša ranija verzija želela određeni cilj, ne znači da mu i danas morate ostati verni. Pun mikromesec u Jarcu 29. juna donosi priliku da prigrlite novi san i okušate se u nečemu drugačijem.

Bik

Najsrećniji dan: utorak, 30. jun

Jupiter 30. juna ulazi u Lava, gde će ostati narednih godinu dana. Ovaj tranzit donosi snažnu energiju ličnog razvoja i isceljenja, ali i najavljuje velike promene.

Jupiter u Lavu favorizuje hrabre poteze i lepotu života. Bikovima može poboljšati ljubavni život, ali i doneti želju za kupovinom novog doma ili renoviranjem postojećeg prostora. Ovo je unapređenje za koje možda niste ni znali da vam je potrebno. Važno je samo da ostanete verni sebi i svojim željama.

Blizanci

Najsrećniji dan: petak, 3. jul

Mars i Uran susreću se u vašem znaku 3. jula, donoseći šokantne promene u načinu na koji doživljavate sebe i kako vas drugi vide.

Ovo je veoma nepredvidiva energija, pa ćete verovatno iznenaditi ljude iz svog okruženja. Uran vam pomaže da rastete i menjate se, dok Mars dodatno pojačava događaje neočekivanim obrtima sudbine ili iznenadnim odlukama.

Vreme je da izaberete sebe i sve što to podrazumeva. Ne izvinjavajte se zbog toga što ste ono što jeste ili zato što ste promenili mišljenje. Prepustite se promenama i iskoristite priliku kada se pojavi.

Rak

Najsrećniji dan: četvrtak, 2. jul

Lilit u Strelcu 2. jula usklađuje se sa Venerom u Lavu, donoseći vam novi način da uživate u životu.

Ova energija utiče na vašu svakodnevicu i posao. Umesto da se iscrpljujete ili odustajete od svojih snova, pronaći ćete novi pristup ciljevima koje želite da ostvarite.

Možda ćete delovati odlučnije i buntovnije nego inače, jer konačno shvatate da vam nije potrebna ničija dozvola da živite život kakav želite. Kada svoje potrebe stavite na prvo mesto, privući ćete više radosti, obilja i finansijskog prosperiteta.

Lav

Najsrećniji dan: utorak, 30. jun

Jupiter 30. juna ulazi u vaš znak i otvara novo poglavlje rasta, sreće i obilja.

Ovaj tranzit donosi ogromnu dozu sreće, ali od vas traži da prevaziđete dosadašnja ograničenja. Vreme je da isprobate nove stvari, preuzmete rizike koje ranije niste ni razmatrali i ostavite prošlost iza sebe.

Jupiter će ostati u Lavu do jula 2027. godine, pa ćete imati dovoljno vremena da iskoristite njegov blagotvoran uticaj. Verujte u sebe i odlučite da živite najhrabriju i najuspešniju verziju svog života.

Devica

Najsrećniji dan: petak, 3. jul

Mars i Uran 3. jula udružuju snage u Blizancima i donose neočekivani niz događaja u vašoj karijeri.

Ova energija pokreće potpuno novi proces u vašem životu. Promene mogu delovati naglo ili čak neželjeno, posebno zato što niste veliki ljubitelj iznenađenja. Ipak, važno je da verujete da se sve događa s razlogom.

Upravo vam je potrebna ovakva promena jer je verovatno sami nikada ne biste pokrenuli. Dozvolite sebi da proširite granice onoga što ste smatrali mogućim i verujte da planovi svemira često nadmašuju naše sopstvene.