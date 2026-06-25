Ova nedelja počinje nežnom energijom punog mikromeseca u Jarcu 29. juna.

 Ova lunacija vam pomaže da promenite kurs i prestanete da mislite da sve mora biti borba, tako da kada Jupiter pređe u Lava 30. juna, budete spremni. Na kraju nedelje, Mars je u konjunkciji sa Uranom u Blizancima, što se povoljno odražava na određene horoskopske znakove.

Evo koji dani su najsrećniji sledeće nedelje:

Ovan

Najsrećniji dan: ponedeljak, 29. jun

Ovnovi, dozvoljeno vam je da menjate životni put dok rastete i razvijate se. To znači da se vaši poslovni ciljevi mogu menjati tokom studiranja, ali i kroz različite životne faze. Najvažnije je da sebi dopustite te promene kada osetite da su potrebne.

To nije poraz niti kraj, već početak nečeg novog. Samo zato što je neka vaša ranija verzija želela određeni cilj, ne znači da mu i danas morate ostati verni. Pun mikromesec u Jarcu 29. juna donosi priliku da prigrlite novi san i okušate se u nečemu drugačijem.

Bik

Najsrećniji dan: utorak, 30. jun

Jupiter 30. juna ulazi u Lava, gde će ostati narednih godinu dana. Ovaj tranzit donosi snažnu energiju ličnog razvoja i isceljenja, ali i najavljuje velike promene.

Jupiter u Lavu favorizuje hrabre poteze i lepotu života. Bikovima može poboljšati ljubavni život, ali i doneti želju za kupovinom novog doma ili renoviranjem postojećeg prostora. Ovo je unapređenje za koje možda niste ni znali da vam je potrebno. Važno je samo da ostanete verni sebi i svojim željama.

Blizanci

Najsrećniji dan: petak, 3. jul

Mars i Uran susreću se u vašem znaku 3. jula, donoseći šokantne promene u načinu na koji doživljavate sebe i kako vas drugi vide.

Ovo je veoma nepredvidiva energija, pa ćete verovatno iznenaditi ljude iz svog okruženja. Uran vam pomaže da rastete i menjate se, dok Mars dodatno pojačava događaje neočekivanim obrtima sudbine ili iznenadnim odlukama.

Vreme je da izaberete sebe i sve što to podrazumeva. Ne izvinjavajte se zbog toga što ste ono što jeste ili zato što ste promenili mišljenje. Prepustite se promenama i iskoristite priliku kada se pojavi.

Rak

Najsrećniji dan: četvrtak, 2. jul

Lilit u Strelcu 2. jula usklađuje se sa Venerom u Lavu, donoseći vam novi način da uživate u životu.

Ova energija utiče na vašu svakodnevicu i posao. Umesto da se iscrpljujete ili odustajete od svojih snova, pronaći ćete novi pristup ciljevima koje želite da ostvarite.

Možda ćete delovati odlučnije i buntovnije nego inače, jer konačno shvatate da vam nije potrebna ničija dozvola da živite život kakav želite. Kada svoje potrebe stavite na prvo mesto, privući ćete više radosti, obilja i finansijskog prosperiteta.

Lav

Najsrećniji dan: utorak, 30. jun

Jupiter 30. juna ulazi u vaš znak i otvara novo poglavlje rasta, sreće i obilja.

Ovaj tranzit donosi ogromnu dozu sreće, ali od vas traži da prevaziđete dosadašnja ograničenja. Vreme je da isprobate nove stvari, preuzmete rizike koje ranije niste ni razmatrali i ostavite prošlost iza sebe.

Jupiter će ostati u Lavu do jula 2027. godine, pa ćete imati dovoljno vremena da iskoristite njegov blagotvoran uticaj. Verujte u sebe i odlučite da živite najhrabriju i najuspešniju verziju svog života.

Horoskop

Devica

Najsrećniji dan: petak, 3. jul

Mars i Uran 3. jula udružuju snage u Blizancima i donose neočekivani niz događaja u vašoj karijeri.

Ova energija pokreće potpuno novi proces u vašem životu. Promene mogu delovati naglo ili čak neželjeno, posebno zato što niste veliki ljubitelj iznenađenja. Ipak, važno je da verujete da se sve događa s razlogom.

Upravo vam je potrebna ovakva promena jer je verovatno sami nikada ne biste pokrenuli. Dozvolite sebi da proširite granice onoga što ste smatrali mogućim i verujte da planovi svemira često nadmašuju naše sopstvene.

Vaga

Najsrećniji dan za Vagu: ponedeljak, 29. jun

Pun Mikromesec u Jarcu izlazi 29. juna i podstiče vas da se oslobodite svega što vas je do sada kočilo. Ova energija je blaga, ali veoma lična. Možda ćete morati da se odvojite od neke osobe ili čak od sistema uverenja koji je dugo upravljao vašim životom. Zvezde vas vode ka novim i uzbudljivim počecima, dok Uran nastavlja da donosi promene u polju sreće i životnih prilika. Međutim, to podrazumeva i izlazak iz zone komfora. Vreme je da ostavite iza sebe ono što vam je poznato i hrabro zakoračite ka svojoj sudbini.

Škorpija

Najsrećniji dan za Škorpiju: utorak, 30. jun

Od 30. juna Jupiter ulazi u Lavu, donoseći vam period obilja i velikih prilika na poslovnom planu. U ovom vatrenom znaku zadržaće se sve do 26. jula 2027. godine, što znači da tek ulazite u fazu života namenjenu rastu i širenju mogućnosti.Pred vama je vreme sreće, bogatstva, priznanja, putovanja i velikih uspeha. Ipak, pazite da ne pružate otpor promenama i da se ne plašite pažnje koju će privući vaša dostignuća. Ljudi primećuju vaš rad, a ono što stvarate dobijate sve

Dozvolite sebi da zamislite život u kojem konačno ostvarujete sve ono o čemu ste dugo maštali.

Strelac

Najsrećniji dan u nedelji za Strelca: petak, 3. jul

Pred vama je jedna od najuzbudljivijih nedelja u godini. Vaše samopouzdanje raste, a život vas gura ka potpuno novim počecima. Ono što će vas posebno obradovati jeste činjenica da se ljubavni život konačno razvija onako kako ste dugo priželjkivali.

Svest o tome koliko vredite ključ je svega. Ona određuje kojim ciljevima težite i kakve odnose prihvatate. Kada se Mars i Uran sretnu u Blizancima 3. jula, pripremite se za događaj koji bi mogao da promeni tok vašeg života. Ove moćne planete donose neočekivan obrt u ljubavi i mogu vam pomoći da konačno pronađete odnos o kakvom ste oduvek sanjali.

Jarac

Najsrećniji dan za Jarca: ponedeljak, 29. jun

Dana 29. juna Pun Mikromjesec zasijaće upravo u vašem znaku. Ovaj Mesec je udaljeniji od Zemlje nego inače, zbog čega izgleda manji na nebu, ali njegov uticaj i dalje će biti značajan.

Pošto je energija blaža, ovo je idealan trenutak da budete nežniji prema sebi i oslobodite se svega što više ne funkcioniše u vašem životu. Nemojte na prepreke gledati kao na neuspehe, već kao na priliku da zastanete, preispitate planove i promenite pravac. Predodređeni ste za uspeh i ispunjenje, ali to ne znači da sve morate da pogodite iz prvog pokušaja.

Vodolija

Najsrećniji dan u nedelji za Vodoliju: petak, 3. jul

Mars i Uran udružuju snage u Blizancima 3. jula i donose iznenadnu priliku ili neočekivan događaj u vaš privatni život. Energija Blizanaca upravlja ljubavnim vezama, porodicom, radošću i kreativnošću, pa će se promene najviše osetiti upravo na tim poljima.

Ako se profesionalno bavite kreativnim poslom, moguće je da će ovaj astrološki aspekt pozitivno uticati i na karijeru. Mars i Uran poznati su po tome što donose iznenađenja, ali ovog puta ona rade u vašu korist. Možete dobiti posao iz snova, upoznati srodnu dušu ili čak dobiti priliku za putovanje u inostranstvo. Ono što ste dugo priželjkivali sada bi konačno moglo da postane stvarnost.

Ribe

Najsrećniji dan u nedelji za Ribe: utorak, 30. jun

Jupiter 30. juna ulazi u znak Lava i narednih godinu dana donosi vam sreću, napredak i mogućnost značajne zarade. Ovaj tranzit pomoći će vam da se istaknete kao stručnjak u oblasti kojom se bavite.

Iako može doneti slavu i finansijski uspeh, nije reč o uspehu preko noći, već o zasluženoj nagradi za trud, posvećenost i doslednost. Zato sada nije vreme za opuštanje. Nastavite da ulažete energiju u ono što vam je zaista važno. Upravo vaša sposobnost da pomognete drugima i ostavite pozitivan trag privući će osobu koja može da vam otvori vrata uspeha koji zaslužujete. Sve će se svesti na to da se nađete na pravom mestu u pravo vreme, piše Your tango.