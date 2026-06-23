Njegova objava brzo je privukla veliku pažnju i izazvala hiljade komentara, jer se dotakla teme koja je veoma prisutna među ljudima sa Balkana koji žive u inostranstvu.

Kako je naveo u svojoj objavi, svakog meseca roditeljima u Bosni šalje između 300 i 500 evra. Smatra da je to njegova moralna obaveza, ali i prirodan način da im se oduži za sve ono što su uložili u njega tokom odrastanja – od školovanja, preko podrške u teškim trenucima, pa sve do pomoći da ode u inostranstvo i započne novi život. Ističe da bez njihove žrtve ne bi imao ono što danas ima i da zato oseća dužnost da im redovno pomaže.

Međutim, njegova supruga ima potpuno drugačiji stav. Ona smatra da taj mesečni iznos predstavlja značajno opterećenje za njihov zajednički kućni budžet, posebno imajući u vidu troškove života u Nemačkoj, rate, račune i potrebe njihove dece. Prema njenom mišljenju, prioritet bi trebalo da bude stabilnost njihove četvoročlane porodice, štednja i ulaganje u budućnost dece, a ne redovno slanje većih suma novca u inostranstvo.

Zbog ovog neslaganja, kako navodi, u braku su već više puta izbijale ozbiljne svađe. Situacija je postala toliko napeta da, kako priznaje, oboje teško pronalaze zajednički jezik kada je reč o finansijama. On tvrdi da oseća snažan unutrašnji pritisak i krivicu, jer ima utisak da bi bio „loš sin“ ukoliko bi prestao da pomaže roditeljima. Sa druge strane, supruga smatra da se takvim pristupom zanemaruje primarna odgovornost prema porodici koju su zajedno osnovali.

Njegova objava otvorila je mnogo širu diskusiju o tome gde se nalazi granica između brige za roditelje i odgovornosti prema supružniku i deci. Mnogi korisnici su se uključili u raspravu, deleći sopstvena iskustva i slične dileme.

Dok jedan deo komentatora ističe da je pomaganje roditeljima moralna obaveza i znak zahvalnosti koji se ne dovodi u pitanje, drugi smatraju da se prioritet mora jasno znati – a to je, pre svega, nuklearna porodica i njena finansijska stabilnost. Oni upozoravaju da prevelika finansijska izdvajanja prema roditeljima mogu dugoročno ugroziti brak, odnose među supružnicima i budućnost dece.

Ova priča još jednom pokazuje koliko su porodični odnosi, emocije i finansije često isprepletani, posebno kod ljudi koji žive i rade u inostranstvu i pokušavaju da balansiraju između dve odgovornosti – prema roditeljima koji su ostali u domovini i prema porodici koju su sami osnovali.