Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Niš raspisali su Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2026. godini, namenjen nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni biznis.

Kroz program subvencija za samozapošljavanje, nezaposleni mogu da ostvare bespovratna sredstva u iznosu od 380.000 dinara za osnivanje preduzetničke radnje, zadruge, privrednog društva ili drugog oblika poslovanja. Za nezaposlene osobe sa invaliditetom određena je subvencija u iznosi od 420.000 dinara.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koja su završila obuku za razvoj preduzetništva.

Pored finansijske podrške za pokretanje poslovanja, korisnicima subvencije može biti obezbeđena i mentorska podrška, sa ciljem lakšeg razvoja i unapređenja novootvorenih poslovnih aktivnosti.

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15.07.2026. godine.

Zainteresovani mogu da pronađu detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.