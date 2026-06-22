Hit video iz jednog zoo vrta nasmejao je i dirnuo mnoge.

U videu se devojka približila staklu iza kog ju je gledala velika panda. Poljubila je pandu kroz staklo, a panda je neočekivano reagovala.

Panda se uhvatila za glavu i prevrnula na leđa izražavajući sreću i oduševljenje. Ovo je nasmejalo devojku i mnoge koji su posmatrali čitavu scenu u zoo vrtu. Video je brzo postao viralan, a komentari su se samo nizali:

"Moja princeza me je upravo poljubila. Na devetom sam nebu", "Preslatko", "Pande su neodoljive", "Usvojiću tog pandu", bili su samo neki od komentara.

Inače, džinovske pande su postale važni simboli u svojoj rodnoj Kini. Sada se smatraju nezvaničnim nacionalnim simbolom, pande su vekovima deo kineske kulture i folklora. Pojavljuju se u drevnoj umetnosti, književnosti i mitologiji, često simbolizujući snagu i hrabrost. Pande se smatraju nežnim i mirnim životinjama.

Poznato je da se pande poklanjaju drugim zemljama kako bi se simbolizovala dobra volja i ojačali diplomatski odnosi. Ovo datira još iz dinastije Tang, pre više od 1.000 godina, kada je carica Vu Zeitan poslala par pandi u Japan. Poslednjih godina, praksa se promenila, pa se pande uzgajane u zatočeništvu poklanjaju stranim zoološkim vrtovima, sa ciljem prikupljanja sredstava za kontinuirano očuvanje pandi, piše ifaw.org.