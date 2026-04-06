Stara mast koju često čuvamo „za svaki slučaj“ zapravo može postati odlično sredstvo za čišćenje. Umesto da je bacite, uz jedan dodatak možete napraviti domaći sapun koji uklanja i najtvrdokornije mrlje.
Naše bake su upravo na ovaj način održavale veš besprekorno čistim – bez jake hemije i skupih deterdženata.
Zašto je ovaj sapun efikasan?
Za razliku od kupovnih sredstava, domaći sapun od masti ne oštećuje tkaninu i ne iritira kožu. Posebno je dobar za dečiju garderobu i osetljive materijale, jer temeljno čisti, a ostavlja vlakna netaknuta.
Šta vam je potrebno?
Glavni sastojak koji pretvara mast u sapun je živa soda (natrijum-hidroksid). Uz nju ide voda, a po želji možete dodati i par kapi eteričnog ulja.
Kako se pravi?
- Procedite mast
- U vodu sipajte sodu (nikad obrnuto)
- Kada se prohladi, dodajte mast i mešajte dok se ne zgusne
- Smesu sipajte u kalupe i ostavite da se stegne
Nakon sečenja, sapun treba da odstoji nekoliko nedelja kako bi bio spreman za upotrebu.
Kako se koristi?
Fleku navlažite, utrljajte sapun i ostavite kratko da deluje. Odličan je za mrlje od ulja, trave, vina i hrane – čak i na starim flekama.
Može se i narendati i koristiti kao prirodni deterdžent za veš.
Komentari (0)