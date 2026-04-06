Stara mast koju često čuvamo „za svaki slučaj“ zapravo može postati odlično sredstvo za čišćenje. Umesto da je bacite, uz jedan dodatak možete napraviti domaći sapun koji uklanja i najtvrdokornije mrlje.

Naše bake su upravo na ovaj način održavale veš besprekorno čistim – bez jake hemije i skupih deterdženata.

Zašto je ovaj sapun efikasan?

Za razliku od kupovnih sredstava, domaći sapun od masti ne oštećuje tkaninu i ne iritira kožu. Posebno je dobar za dečiju garderobu i osetljive materijale, jer temeljno čisti, a ostavlja vlakna netaknuta.

Šta vam je potrebno?

Glavni sastojak koji pretvara mast u sapun je živa soda (natrijum-hidroksid). Uz nju ide voda, a po želji možete dodati i par kapi eteričnog ulja.

Kako se pravi?

Procedite mast

U vodu sipajte sodu (nikad obrnuto)

Kada se prohladi, dodajte mast i mešajte dok se ne zgusne

Smesu sipajte u kalupe i ostavite da se stegne

Nakon sečenja, sapun treba da odstoji nekoliko nedelja kako bi bio spreman za upotrebu.

Kako se koristi?

Fleku navlažite, utrljajte sapun i ostavite kratko da deluje. Odličan je za mrlje od ulja, trave, vina i hrane – čak i na starim flekama.

Može se i narendati i koristiti kao prirodni deterdžent za veš.