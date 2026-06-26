Pripadnik Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj Ljubomir Blagojević preminuo je juče tokom intervencije.

Tragična vest objavljena je na društvenim mrežama, uz brojne oproštajne poruke.

- Život je izgubio obavljajući svoj posao časno i hrabro, do poslednjeg trenutka - navodi se.

Kako je objavljeno, Blagojević je život izgubio juče oko 14 časova, kada su pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj izašli na intervenciju. Blagojeviću je prilikom izlaska iz vozila pozlilo i ubrzo je preminuo.

- Ljubomir je u redove profesionalnih vatrogasaca stupio 20. avgusta 1996. godine. Skoro tri decenije nesebično je služio građanima kao vatrogasac-vozač, ali pre svega kao vatrogasac, uvek spreman da pomogne i stane tamo gde je bilo najteže - saopšteno je.

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