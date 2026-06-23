U Ulici patrijarha Joanikija u beogradskom naselju Vidikovac kasno sinoć dogodio se jeziv incident u kojem je nožem povređen šesnaestogodišnji F. Ž.

Do krvavog pira došlo je nakon što je tinejdžer odbio da preda novac grupi razbojnika koja ga je presrela nasred ulice.

Prema prvim informacijama, incident se odigrao kod broja 83. Tinejdžeru je iznenada prišla grupa od pet ili šest mlađih muških osoba, u čijem se društvu nalazila i jedna devojka.

Napadači su opkolili maloletnika i agresivno zahtevali da im odmah preda sav novac koji ima kod sebe. Nakon što je tinejdžer odbio da im preda pare, jedan od mladića iz grupe potegao je nož i ubo šesnaestogodišnjaka u levu podlakticu.

Uprkos povredi i pretrpljenom šoku, tinejdžer je neposredno nakon uboda uspeo da se otrgne i pobegne od razbojnika. Sklonio se u obližnji park kod broja 28 u istoj ulici, odakle su alarmirane hitne službe.

Policija je prijavu o ovom događaju primila u 23.25 časova, nakon čega su patrole i ekipa Hitne pomoći poslate na teren. Tinejdžer je zatečen u parku, gde su mu lekari odmah ukazali prvu pomoć.

Kako se saznaje, povređeni F. Ž. je u svesnom i komunikativnom stanje kolima Hitne pomoći hitno prevezen na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi daljeg zbrinjavanja.

Policija je u potrazi za napadačima i devojkom koja je bila sa njima u društvu.

(Telegraf)