Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da među ljudima koji podržavaju studentsku listu ima i onih koji su, prema njegovim rečima, menjali stavove u skladu sa ličnim interesima.

- Imate kandidata na studentskoj listi koji je stariji od mene. Kokanović isto. Sekirom je branio Violu fon Kramon. Bio je za Rio Tinto, sporazumeo sam se sa njim, a onda, kada mu nisu dali novac da kupi ćerki stan, postao je protiv. Njegov drug je uzeo pare. To je licemerje - rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da vlast mora da se razlikuje od takvog ponašanja.

- Mi moramo da budemo drugačiji. Moramo da budemo ozbiljniji i odgovorniji - rekao je Vučić.