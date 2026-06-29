Ruska vojska objavila je snimke nedavnih udara na položaje i infrastrukturu ukrajinskih Oružanih snaga, koje su izveli avioni Su-34 i helikopteri Mi-28N.

Na objavljenim snimcima vide se piloti kako na raketama i bombama ispisuju poruke „ZA KRIM!” i „ZA SEVASTOPOLJ!” neposredno pre njihovog lansiranja.

Snimci su predstavljeni kao deo izveštaja ruske vojske o nedavnim operativnim dejstvima u Ukrajini, prenosi grčki portal Pronjuz.

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Žestoke borbe na frontu

Rusija gađala postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti

Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti, uz korišćenje drona-kamikaze tipa Geran, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Izvršena je serija visokopreciznih udara na postrojenje za preradu gasa Skvorcovskaja u blizini sela Kosogorovka u Harkovskoj oblasti", navodi se u saopštenju koje prenose RIA Novosti.

Dodaje se i da su ruski dronovi onesposobili i neke rezervoare za skladištenje gasa, pumpe za gas i postrojenje za preradu gasa u blizini sela Panjutine.

Takođe, pogođeno je i skladište goriva i maziva u blizini Novog u Kirovogradskoj oblasti, gde su nakon toga, kako se navodi u saopštenju, zabeleženi požari velikih razmera.

Generalštab Ukrajine: Pogođena tri mosta, skladište i ruski komandni punktovi

Ukrajinska vojska je pogodila više ruskih vojnih ciljeva, saopštio je Generalštab odbrambenih snaga. Navodi se da je pogođen drumski most u Novoazovskom području Donjecke oblasti, kao i dva železnička mosta u Luganskoj oblasti. Neprijatelj koristi ove objekte za prebacivanje ljudstva, oružja, municije i materijalno-tehničkih sredstava. Pored toga, kako saopštava Generalštab, pogođeno je i skladište materijalno-tehničke opreme okupatora u području Novosvetlovke u Luganskoj oblasti. Takođe, pogođena su i tri kontrolna punkta neprijateljskih bespilotnih letelica u oblastima Huljajpolja u Zaporoškoj oblasti, Tjotkina u Kurskoj oblasti (Ruska Federacija) i Bahmuta u Donjeckoj oblasti, kao i kontrolni punkt jedinice za elektronsko ratovanje okupatora u oblasti Velike Novoselke u Donjeckoj oblasti, prenosi Ukrajinska pravda.

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