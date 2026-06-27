Pevačica Šemsa Suljaković bez koje ne možemo da zamislimo prvu petorku "Južnog vetra", nije nastupala na koncertu održanom sinoć na Tašmajdanu, gde su se na bini pojavili: Kemal Malovčić, Mile Kitić, Dragana Mirković i mnogi drugi.

Legenda brojnih hitova koje i danas znamo od reči do reči oglasila se na svom zvaničnom Facebook profilu, gde je otkrila zbog čega nije došla na koncert svog Južnog vetra, kao i zašto neće nastupati večeras.

-Jako sam emotivna zbog svih poruka, videa i lepih reči koje ste mi poslali. Sinoć nisam stigla da pogledam sve, ali danas sam odvojila vreme da pregledam svaku poruku i svaki video. Srce mi je ispunjeno srećom i zahvalnošću. Videti da moje pesme, i nakon toliko godina, i dalje žive, da ih ljudi pevaju i slušaju, a posebno da ih voli i mlađa generacija, najveća je nagrada koju jedan umetnik može da dobije. Nema lepšeg osećaja nego znati da moja muzika i dalje pronalazi put do srca ljudi i povezuje različite generacije. Iako iz ličnih razloga nisam mogla da budem sa vama ni sinoć ni danas, verujte da sam srcem bila uz vas u svakom trenutku. Osetila sam svu vašu ljubav, poštovanje i podršku, i to me je duboko dirnulo. Od srca vam hvala na svakoj poruci, svakom videu, svakoj lepoj reči i svoj ljubavi koju mi pružate svih ovih godina. Vaša podrška mi daje snagu i motivaciju da nastavim dalje. Zahvaljujući vama, moje pesme i dalje žive, i to je nešto na čemu ću vam zauvek biti zahvalna. Ispunili ste mi srce ljubavlju, ponosom i zahvalnošću. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo sresti i zajedno podeliti sve ove lepe emocije. Volim vas i šaljem vam veliki zagrljaj - rekla je Šemsa Suljaković.

BONUS VIDEO: