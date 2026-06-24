evačica Milica Todorović (34) u više navrata govorila je o privatnom životu, a nikada nije krila da joj je porodica veliki oslonac.

Milica Todorović ima stariju sestru Jovanu sa kojom nije pričala 5 godina.

Naime, Jovanin suprug bio je Miličin menadžer četiri godine, a u medijima se dosta spekulisalo o njihovom odnosu. Mediji su navodili da je poverenje između njih narušeno zbog navodne finansijske prevare, koja je uključivala iznos od 60.000 evra, zbog čega se tvrdilo da sestre više ne komuniciraju.

Pevačica je govorila o svom odnosu sa sestrom i zetom, kada se osvrnula na neprijatne događaje iz prošlosti.

- Od moje starije sestre muž bio je moj menadžer četiri godine i tu se desila jedna velika izdaja. Sestra nije mogla da stane na moju stranu, već je ostala sa suprugom zbog dece. No, nebitno, ja sam narednih pet godina ostala bez moje sestre i mojih sestrića. To je sestra za koju sam ja posebno vezana. Prošle godine sam sela sa svojim zetom i sve što sam držala u sebi četiri-pet godina, sve sam mu rekla, sve najružnije stvari. Izvinio se i iskreno se pokajao - otkrila je Milica .

Pevačica je priznala da je najviše mučilo to što njena sestra nije znala na koju će stranu, ali su ipak uspele da prevaziđu nesuglasice.

- Ali nekako i nju razumem i ja se trudim da svet gledam sa pozitivnije strane i da svakoga na ovom svetu razumem i ko me povredi da vidim da se pitam što je mene sada ovaj čovek povredio. Okej, možda neka njegova frustracija zato što je on nešto nezadovoljan svojim životom pa je eto na mene. Tako da, trudim se da… Ne volim da osuđujem ljude, jer svako ima neku svoju muku što se kaže, svakome je njegova muka najveća i naravno ja sam i sestri oprostila i danas se Bogu hvala družimo i vidimo i sve je kako treba - rekla je Milica.

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