"Iran je obavestio SAD da, uprkos izveštajima lažnih medija koji tvrde suprotno, ne naplaćuje bilo kakve putarine, troškove osiguranja niti bilo kakve druge naknade brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, niti takve naknade prima. Ako se pokaže da je to netačna informacija, pregovori će odmah biti prekinuti", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je naveo da SAD nisu dale Iranu bilo kakav novac niti su mu oslobodile sredstva iz njegovih zamrznutih fondova.

"Deo njihovog novca, koji je u potpunosti pod našom kontrolom, biće usmeren našim farmerima i stočarima za kupovinu kukuruza, pšenice, soje i drugih proizvoda. Hrana je očajnički potrebna u Iranu i mi ćemo je za njih nabavljati isključivo iz Sjedinjenih Američkih Država", istakao je on.

Podaci o praćenju brodova pomorske obaveštajne službe londonske berze LSEG pokazali su da su u poslednjih 12 sati najmanje dva broda za prevoz suvog rasutog tereta i jedan teretni brod prošli kroz Ormuski moreuz, a da se najmanje 35 drugih komercijalnih brodova pripremalo za plovidbu kroz moreuz.

Program, čija je priprema trajala mesecima, omogućiće stotinama brodova sa ​​oko 11.000 pomoraca zarobljenih u Zalivu da prođu kroz Ormuski moreuz, navela je Međunarodna pomorska organizacija UN (IMO).

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