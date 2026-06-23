- Evropa se ne završava na Elbi niti na istočnoj granici Poljske. Rusija je neraskidivo isprepletena sa evropskom istorijom - rekao je Krupala na zajedničkoj konferenciji za novinare sa koleginicom iz AfD-a Alis Vajdel, prenele su RIA Novosti.

Prenos je emitovan na Jutjub kanalu parlamentarne frakcije stranke.

Političar je takođe podsetio na Brantove reči o tome da je Rusija partner Evropi na mnogo načina: istorijskom, političkom, kulturnom i ekonomskom.

Krupala je naglasio da nemački narod ne želi rat – a posebno ne rat protiv Rusije.