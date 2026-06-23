Pevačica i bivša članica grupe "Hurricane", Sanja Vučić, došla je vidno nasmejana i sjajno raspoložena na promociju prvog albuma svoje koleginice Ivana Boom Nikolić.

Njih dve su godinama žarile i palile domaćom i regionalnom scenom kao deo megapopularnog benda, a iako se u medijima dugo spekulisalo o tome da devojke nakon raspada grupe nisu u dobrim odnosima, Sanja je ovim gestom stavila tačku na sve priče i dokazala da je među njima sve u najboljem redu.

Sanja je za ovu priliku izabrala elegantnu crnu kombinaciju u kojoj je bukvalno zablistala, a svojoj koleginici i prijateljici uručila je prelepi buket cveća i poželela joj sreću u solo karijeri.

Na promociji se, očekivano, nije pojavila treća članica originalne postave grupe, Ksenija Knežević, ali je Ivani čestitala.

Ipak, Ksenija ima i te kako opravdan i najlepši mogući razlog za odsustvo, pevačica je trenutno u sedmom mesecu trudnoće i uživa u mirnim trudničkim danima.

Alo/I.R.

BONUS VIDEO: