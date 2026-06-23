Tramp je na svojoj platformi Truth Social napisao da je na premazu bazena nastalo oštećenje dugo oko 107 metara, dok se njegova administracija suočava sa rokom koji je sama postavila da sanira oštećenja na bazenu i završi popravke rekonstrukcije pre proslave 250. godišnjice osnivanja SAD sledeće nedelje, prenosi AP.

Tramp je naveo i da je još sedam osoba dobilo prekršajne prijave zbog oštećenja bazena.

"To je urađeno namerno i kriminalno i neko je morao veoma naporno da radi, verovatno usred noći, kako bi izazvao takvo stanje", napisao je Tramp.

Radnici pokušavaju da reše problem cvetanja algi u vodi, a nova obloga bazena postavljena je u okviru projekta obnove bazena starog 100 godina, koji je uključivao i novi sloj na dnu u boji koju je Tramp nazvao "plavom bojom američke zastave".

Tramp je rekao da će deo vode iz bazena biti ispušten neposredno pre ili posle Dana nezavisnosti, 4. jula, kako bi se obavila trajna popravka.

Pripadnici Nacionalne garde i policije parkova SAD patroliraju oko bazena nakon što je Tramp insistirao da su za oštećenje obloge odgovorni vandali.

Tramp je prvobitnu obnovu predstavio kao projekat čišćenja, ulepšavanja i učvršćivanja jednog od najpoznatijih američkih lokaliteta, za koji je tvrdio da je zbog nemara prethodnih predsednika postao zapušten i prljav.

Alge već čitav vek predstavljaju problem u bazenu, a Tramp je tvrdio da će nova obloga u plavoj boji američke zastave, koju je lično izabrao, pretvoriti bazen u blistavu površinu duž Nacionalnog platoa.