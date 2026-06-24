Osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije Saša Popović napustio nas je u martu prošle godine, ostaviši iza sebe suprugu Suzanu, ćerku Aleksandru i sina Danijela.

Poznato je da je Saša za života bio kolekcionar skupocenih automobila, pa se odmah nakon tragične smrti postavilo pitanje: Kome će pripasti, lamborgini, porše, ferari i drugi luksuzni četvorotočkaši?

Suzana je odmah dala odgovor na pitanje i istakla da je većina automobila već predato u ruke novim vlasnicima, dok je jedan sigurno ostao u garaži na Bežanijskoj kosi.

U pitanju je automobil marke "smart" koji Suzana vozi već godinama, zbog lakog upravljanja, ali i ne toliko skupog održavanja.

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Deca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim „smarta“, tako da meni ni „ferari“, ni „lamborgini“ nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primećena. Živim za druge stvari koje nemaju cenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije - rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

Ukupna vrednost oko milion evra

- U to vreme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sećam se, pojavio se kod nas „mercedes 190 E“, jedan primerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vredi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vreme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.



