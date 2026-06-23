Od kada je započeo ljubavnu vezu sa pevačicom Minom Kostić, koja se skoro mesec dana nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, svakodnevno se nalazi u žiži interesovanja javnosti i novi detalji o njegovom privatnom životu ne prestaju da isplivavaju u izvorima. Nedavno je otkrivena i istina o njegovom poreklu, kao i o životu pre medijske pažnje.

Naime, Kasperov otac je Milan Ćuruvija, bivši predsednik opštine Alibunar i član Socijalističke partije Srbije. Kako su nedavno kružile razne glasine o njegovom identitetu, Kasper je odlučio da javno progovori i stane na put nagađanjima.

"Pričaju da sam sin pokojnog Slavka Ćuruvije, ali moj otac je Milan, na njega sam jako ponosan. Razumem to da neko hoće da napravi senzaciju, ali ja mirno spavam", izjavio je nedavno Mane Ćuruvija Kasper.

Od vatrogasca i prodavca kukuruza do američkog sna

Pre nego što je otišao iz Srbije, Kasper je vodio potpuno drugačiji život. Meštani Alibunara svedoče da je on jedno vreme radio kao vatrogasac. Nakon toga je pokušao da razvije sopstveni biznis, pa je sa poslovnim partnerom otvorio radnju za prodaju žita i kukuruza, ali je taj poduhvat potrajao tek nešto duže od godinu dana.

Pojavljivanje Maneta Ćuruvije na televiziji sa Minom Kostić izazvalo je ogromno iznenađenje u njegovom rodnom kraju, s obzirom na to da su mnogi mislili da živi u inostranstvu.

"Ju, to je on? Pa ja nisam primetila da je to naš Mane," izjavila je jedna radnica u lokalnom kafiću za domaće medije, dodajući da ga je jedva prepoznala.

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