Lista britanskog magazina rangira najlepše građevine na našoj planeti.

10. Twist Norveška

Na desetom mestu nalazi se The Twist u Norveškoj. Ova neobična građevina nije samo umetnička galerija, već i most koji se dramatično uvija za 90 stepeni preko reke Ranselva. Dizajnirana je tako da spaja dve obale, ali i da sama po sebi bude arhitektonsko iskustvo.

Unutrašnjost je jednako impresivna kao i spoljašnjost – prostor je podeljen na tri različite galerijske celine, svaka sa svojim karakterom i osvetljenjem. Jedna strana otvara se ka panoramskom pogledu kroz velike staklene površine, druga deluje skulpturalno i dinamično, dok treća nudi mračniju, intimniju atmosferu.

The Twist predstavlja savršen spoj umetnosti, inženjeringa i prirode, i zato zasluženo zauzima svoje mesto među najlepšim građevinama na svetu.

9. Nasir ol-Mulk džamija, Iran

Na devetom mestu nalazi se Nasir ol-Mulk džamija u Iranu, poznata i kao „Ružičasta džamija“. Ova verska građevina u Širazu najpoznatija je po svojoj unutrašnjosti koja u ranim jutarnjim satima postaje pravi spektakl boja.

Sunčeva svetlost prolazi kroz vitraže i pretvara prostor u kaleidoskop roze, plavih i zlatnih tonova. Svaki zid i detalj ukrašen je pažljivo izrađenim islamskim ornamentima, što džamiju čini jednim od najfotogeničnijih mesta na svetu.

8. Velika džamija u Dženeu, Mali

Na osmom mestu nalazi se Velika džamija u Dženeu u Maliju, najveća građevina od blata na svetu. Ova impresivna džamija izgrađena je od sunčano sušenih cigli i predstavlja remek-delo tradicionalne afričke arhitekture.

Ono što je čini posebnom jeste godišnja obnova kada cela zajednica učestvuje u njenom održavanju. Muškarci i žene zajedno obnavljaju zidove koristeći lokalne materijale, čuvajući tako vekovnu tradiciju i duh zajedništva.

7. Biblioteka Triniti koledža, Irska

Na sedmom mestu nalazi se čuvena biblioteka Triniti koledža u Dablinu. Njena najpoznatija prostorija, Long Room, dugačka 65 metara, jedna je od najimpresivnijih bibliotečkih sala na svetu.

Drvene police koje se uzdižu do visokog lučnog plafona čuvaju milione knjiga, dok atmosfera prostora podseća na scene iz filmova. Biblioteka odiše istorijom, znanjem i gotovo mističnim ambijentom.

6. Fondation Louis Vuitton, Francuska

Na šestom mestu nalazi se zgrada Fondacije Luj Viton u Parizu, delo arhitekte Franka Gehryja. Ova moderna građevina izgleda kao futuristički brod sa velikim staklenim „jedrima“.

Inspirisana je staklenim baštama iz 19. veka, ali u savremenoj, dekonstruisanoj formi. Kombinacija stakla, svetlosti i neobičnih oblika čini ovu zgradu jednim od najvažnijih savremenih arhitektonskih projekata u Francuskoj.

5. Ad-Dejr u Petri, Jordan

Na petom mestu nalazi se Ad-Dejr, poznat i kao Manastir, u drevnom gradu Petri u Jordanu. Ova monumentalna građevina uklesana je direktno u ružičasto-crvenu stenu i visoka je čak 48 metara.

Petra je poznata kao „Ružičasti grad“ zbog boje kamena, a Ad-Dejr predstavlja jedan od njegovih najupečatljivijih simbola. Impresivna arhitektura i prirodno okruženje čine ovo mesto gotovo nestvarnim.

4. Fallingwater, SAD

Na četvrtom mestu nalazi se Fallingwater u Sjedinjenim Američkim Državama, remek-delo arhitekte Franka Lloyda Wrighta. Kuća je izgrađena iznad pravog vodopada, što joj daje jedinstven spoj arhitekture i prirode.

Terase se protežu iznad šume, dok unutrašnjost uključuje prirodne stene koje ulaze u prostor. Zvuk vode koji stalno teče kroz kuću stvara jedinstvenu atmosferu mira i harmonije.

3. Piramide u Gizi, Egipat

Na trećem mestu nalaze se piramide u Gizi u Egiptu, jedna od najstarijih i najpoznatijih građevina na svetu. Izgrađene su kao grobnice faraona Starog Egipta i simbol su njihove moći i verovanja u zagrobni život.

Ove monumentalne strukture građene su pre više od 4.000 godina i i dalje predstavljaju jedno od najvećih dostignuća ljudske civilizacije i inženjeringa.

2. Hallgrímskirkja, Island

Na drugom mestu nalazi se Hallgrímskirkja u Rejkjaviku, najveća crkva na Islandu. Njena impresivna fasada inspirisana je islandskom prirodom, posebno oblikom ohlađene lave.

Crkva se uzdiže iznad grada poput monumentalnog spomenika, dok njen minimalistički dizajn savršeno odražava surov, ali lep islandski pejzaž.

1. Tadž Mahal, Indija

Na prvom mestu nalazi se Tadž Mahal u Indiji, jedan od najpoznatijih simbola ljubavi na svetu. Ovaj veličanstveni mauzolej izgradio je mogulski car Šah Džahan u čast svoje supruge Mumtaz Mahal.

Zanimljivo je da se čuvena Sagrada Familija, remek-delo Antonija Gaudija i najviša crkva na svetu, našla na 11. mestu.

Sagrada Familija je završena ove godine, 100 godina od Gaudijeve smrti, piše Time Out.