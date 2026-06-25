Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke objavio je na Instagramu snimak na kojem se vidi kako demonstrira koliko je poslanička jedinica u sali Skupštine Srbije "senzitivna" i tom prilikom odbacuje tvrdnje poslanika Novog lica Srbije Miloša Parandilovića da je, kako je Parandilović naveo, "dovoljno samo da karticu spustite na sto blizu tog aparata ili da se prinese aparatu i ona se odmah učita", jer je "novi sistem hipersenzitivan".

"Imate prilike sada da se uverite da to nije tačno. Evo, gde god da stavim karticu, oko poslaničke jedinice, na poslaničku jedinicu, kao što vidite ništa se ne dešava, ne pokreće se, niti može da se pokrene. To znači da je neko u njegovo ime ubacio karticu u sistem, da je kartica očitana, da je izvadio karticu iz sistema i da je to to", istakao je Jovanov.

Jovanov je dodao da je "jako važno da građani znaju da je čitava poslanička grupa Miroslava Aleksića je stala iza Parandilovića i ovoga što je on uradio i smatra da on za to muljanje ne treba da bude kažnjen".

Aleksićeva grupa je, podsetimo, stala uz čoveka koji je, kako je ocenjeno, hteo da prevari ljude za 15 hiljada dinara putnih troškova! I takvi bi da se ponovo domognu budžeta Srbije!