Predsednik SAD Donald Tramp se, posle Irana, u izvesnoj meri "vraća u Evropu" jer bi voleo da svoju iransku epizodu zabašuri nekim drugim fokusom, smatra istoričar prof. dr Srđa Trifković.

"Očigeldno je da su se Evropljani dogovorili da treba malo gladiti njegovu sujetu, njegov ego i da je, očigledno, on podložan takvim uticajima", kaže prof. Trifković.

Ističe da je Tramp jedan američki "skorojević".

"Njemu imponuje bljesak stare Evrope", kaže profesor u emisiji "Dan na dan".

Ističe da u njegovoim timu ima ljudi koji su skeptični prema EU, te naveo potpredsednika SAD Džej Di Vensa.