Talibanska vlada u Avganistanu zabranila je državnim službenicima da koriste pametne telefone širom zemlje, navodi se u nalogu avgansitanskog vojnog suda,u koji je Rojters danas imao uvid.

U sudskom nalogu se navodi da će korišćenje pametnih telefona biti zabranjeno za "sve službenike vojnih i civilnih institucija, uključujući sudije", počev od 16. juna.

Prekršiocima će telefoni biti razbijeni, a oni će se suočiti sa kaznama u skladu sa zakonom, navodi se u nalogu.

Talibanska administracija nije odgovorila na zahtev da pruži komentar.

Zaposleni u državnoj upravi rekli su da je ograničenje već poremetilo rad institucija, dok je najmanje jedna pokrajinska vlast najavila neposrednu primenu zabrane.

"Uticaj je toliko veliki da su mnogi administrativni procesi praktično zaustavljeni, jer se većina službenih poslova ranije obavljala putem mobilnih telefona, Vocapa i elektronske pošte", rekao je jedan državni službenik.

Aktivisti za ljudska prava naveli su da pametni telefoni i dalje predstavljaju jedno od retkih sredstava koje Avganistanci koriste za pristup obrazovanju, dokumentovanje zloupotreba, privatnu komunikaciju i pristup informacijama koje nisu pod cenzurom.

Oni su ocenili da bi ova odluka mogla da bude još jedan korak u pooštravanju kontrole talibana nad javnim životom otkako su se vratili na vlast u avgustu 2021. godine.

Od tada su talibani uveli široka ograničenja za žene i devojčice, medije i civilno društvo.

Devojčicama je i dalje zabranjeno pohađanje srednjih škola i univerziteta, mnoge žene su izbačene sa radnih mesta, a aktivisti i novinari prijavili su zastrašivanje, pritvaranja i cenzuru, prenosi Tanjug.

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