Snažni zemljotresi, koji su se dogodili dva puta zaredom, pogodili su Venecuelu u sredu uveče, uzrokujući veliku štetu, urušavanje zgrada i izbacivanje uspaničenih stanovnika na ulice.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale potresli su region, a zgrade su evakuisane u gradovima čak i u brazilskoj Amazoniji, oko 1.700 kilometara od prestonice Karakasa.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Rojters.

Zemljotresi su oštetili glavni aerodrom u zemlji, Međunarodni aerodrom Simon Bolivar, dovoljno ozbiljno da je doveo do njegovog zatvaranja, rekla je ona, dodajući da je škola otkazana na nekoliko dana kako bi se rešila kriza.

„Pozivamo naše stanovništvo da ostane mirno“, rekla je Rodrigez. „Pozivamo na jedinstvo.“

Rodrigez je takođe zamolila sve zdravstvene radnike u zemlji da se jave u bolnice kako bi pomogli svima koji su povređeni. Ministarstvo prosvete je saopštilo da će neke škole biti korišćene kao skloništa i centri za donacije u teško pogođenim regionima.

Guverner primorske oblasti Falkon, Viktor Klark, izjavio je da su 32 osobe hospitalizovane, kao i da je, više od četiri sata nakon zemljotresa, 15 ljudi i dalje bilo zarobljeno pod ruševinama srušenih zgrada.

Američki geološki institut je prvobitno saopštio da je prvi zemljotres imao magnitudu 7,1, da bi kasnije tu vrednost korigovao na 7,2.