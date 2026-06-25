Snažni zemljotresi, koji su se dogodili dva puta zaredom, pogodili su Venecuelu u sredu uveče, uzrokujući veliku štetu, urušavanje zgrada i izbacivanje uspaničenih stanovnika na ulice.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale potresli su region, a zgrade su evakuisane u gradovima čak i u brazilskoj Amazoniji, oko 1.700 kilometara od prestonice Karakasa.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Rojters.

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Zemljotresi su oštetili glavni aerodrom u zemlji, Međunarodni aerodrom Simon Bolivar, dovoljno ozbiljno da je doveo do njegovog zatvaranja, rekla je ona, dodajući da je škola otkazana na nekoliko dana kako bi se rešila kriza.

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„Pozivamo naše stanovništvo da ostane mirno“, rekla je Rodrigez. „Pozivamo na jedinstvo.“

Rodrigez je takođe zamolila sve zdravstvene radnike u zemlji da se jave u bolnice kako bi pomogli svima koji su povređeni. Ministarstvo prosvete je saopštilo da će neke škole biti korišćene kao skloništa i centri za donacije u teško pogođenim regionima.

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Guverner primorske oblasti Falkon, Viktor Klark, izjavio je da su 32 osobe hospitalizovane, kao i da je, više od četiri sata nakon zemljotresa, 15 ljudi i dalje bilo zarobljeno pod ruševinama srušenih zgrada.

Američki geološki institut je prvobitno saopštio da je prvi zemljotres imao magnitudu 7,1, da bi kasnije tu vrednost korigovao na 7,2.