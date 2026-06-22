U jednom trenutku dok se zahvaljivao svojoj porodici na podršci, Starmeru je zadrhtao glas, pa su mnogi protumačili da je zaplakao dok je podnosio ostavku.

"Kada napustim naјveći posao u zemlji, više vremena ću provoditi na naјvažniјem poslu, bićem naјbolji muž koјi mogu svoјoј fantastičnoј ženi Vik, koјa јe bila stena pored mene i u dobrim i u lošim vremenima, i bićem naјbolji tata koјi mogu svoјoј prelepoј deci koјa su moј ponos i moјa radost", rekao je Starmer plačnim glasom.

Podsetimo, Starmer je objavio danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera laburističke stranke i dodao da je dokazao da njegovi kritičari nisu bili u pravu. Podsetio je na to da je pre šest godina preuzeo vođstvo nad Laburističkom strankom koja je, prema njegovim rečima, bila u političkom, finansijskom i moralnom bankrotu.

"Stalno su mi ponavljali da je moja stranka gotova, da smo prepušteni istoriji i da je osvajanje većine na opštim izborima, a kamoli uverljive većine, nemoguća misija", naveo je Starmer.

On je istakao tokom obraćanja javnosti ispred rezidencije britanskog premijera u Dauning stritu, da su dokazali da su ti ljudi pogrešili jer su "promenili stranku, uklonili otrov antisemitizma, vratili poverenje u ekonomiju, odbranu i nacionalnu bezbednost i postali stranka koja je ponovo ponosno stajala sa Bogom uz nacionalnu zastavu".

Starmer je poručio da je naporan rad na promenama imao jednu svrhu - da se Velika Britanija promeni na bolje, da se izgradi pravednija zemlja sa dostojanstvom i poštovanjem za sve, ne samo za privilegovane, prenosi BBC.

"Nova laburistička vlada, prva u poslednjih 14 godina okrenula je stranicu u istoriji naše zemlje nakon više godina razočaranja i očaja i donela šansu da se životi miliona ljudi promene na bolje. Zato sam i ušao u politiku. Put do te tačke nije bio lak. Pre šest godina, nasledio sam Laburističku stranku koja je bila politički, finansijski i moralno propala", rekao je Starmer i dodao da je ulazak u Dauning strit pre dve godine bio trenutak najvećeg ponosa u njegovom životu.

Pretnja Starmerovoj poziciji, koja se stvarala mesecima, naglo je pojačana u četvrtak kada je njegov stranački suparnik Endi Bernam, koji se smatra potencijalnim izazivačem za lidersku poziciju u Laburističkoj stranci, osvojio mesto u parlamentu.

Bernamovi saveznici, uključujući pojedine poslanike i stranačke organizacije, pozvali su na "prenos vlasti". U poslednjim danima i članovi kabineta sve otvorenije govorili su o potrebi za promenom, a među njima je i britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander, koja se pridružila zahtevima za reorganizaciju rukovodstva. Među ministrima koji su zatražili Starmerovo povlačenje je i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper.

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