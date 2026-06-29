Veliki Rzav smatra se jednom od najčistijih reka u Srbiji, a protiče kroz jedan od najživopisnijih delova zapadne Srbije.

Izvire u podnožju planine Mučanj, koja se nalazi između Kokinog Broda i Ivanjice, istočno od planine Murtenice i južno od Javora. Veliki Rzav čine Presečka reka, koja izvire na obroncima planine Čemernice, i reka Jamčica, koja izvire u selu Močioci.

Ovaj kraj je odličan izbor za letnji odmor. Na Velikom Rzavu nalazi se niz uređenih plaža, među kojima su Urjak, Bosa noga i Žuta stena. Voda je izuzetno čista, priroda bujna i zelena, a plaže imaju uređene prilaze za kupanje i ugostiteljske sadržaje.







Visočka banja nalazi se u selu Visoka, četrdesetak kilometara jugozapadno od Arilja. Poznata je po tome što u njoj paralelno teku hladna rečna voda i topli termalni izvori. Na pojedinim mestima jasno se može videti kako termalna voda izbija iz stena.



Voda izbija iz dubine na više lokacija u vidu mehurića, neposredno uz korito reke, a delom i u samom vodotoku.



Stanovnici Visoke, ali i okolnih sela i gradova, godinama dolaze na kupanje u dva bazena na obali reke. Topla voda ističe iz jezera po principu spojenih sudova, jer pod sopstvenim pritiskom pronalazi otvore u stenama na najnižoj tački kanjona Velikog Rzava. Izbijajući na površinu, prethodno zagrejana voda meša se sa rečnom vodom i hladi.



Izvori su stari oko 80.000 godina, dok organizovano korišćenje banjske vode za lečenje datira još od 1936. godine.



Prema jednom predanju, izvor je otkriven sasvim slučajno. Meštani su želeli da se reše konja kome je bila povređena noga i ostavili su ga pored reke među stenama. Kada su se kasnije vratili, zatekli su ga kako normalno hoda obalom. Zagazivši u vodu, primetili su da je ona topla.



Postoji i legenda prema kojoj su se na ovom izvoru lečili kosovski junaci vraćajući se sa Kosovskog boja. Pričalo se i da su ovde dovozili teško bolesne i nepokretne ljude, koji bi nakon dve nedelje boravka odlazili kući peške.

Lepote malinarskog kraja

Arilje i njegova okolina poznati su po bistrim izvorima i čistim vodama, među kojima se posebno izdvaja Veliki Rzav.



Opština je od sedamdesetih godina prošlog veka prepoznatljiva i po proizvodnji malina. U okolini Arilja malina se uzgaja na oko 1.200 hektara, uz godišnju proizvodnju od približno 2.000 vagona voća.



Tokom boravka u ovom kraju vredi posetiti crkvu Svetog Ahilija, podignutu u 13. veku kao zadužbinu Dragutina Nemanjića, u kojoj se nalazi čuvena freska „Plavi anđeo“. Tu su i tvrđava Gradina, Vodena pećina, selo Zlakusa, Potpećka pećina i brojne druge prirodne i kulturne znamenitosti.



Arilje i njegova okolina nude spoj netaknute prirode, bogate istorije i jedinstvenih prirodnih fenomena zbog kojih se mnogi posetioci iznova vraćaju ovom kraju, piše Blic.

Cene smeštaja pristupačne, a bazeni besplatni

Za razliku od modernih i skupih spa centara, Visočka banja nudi rustični, prirodni ambijent čiji turistički potencijal još uvek nije u potpunosti iskorišćen. Upravo zbog toga, kupanje u improvizovanim bazenima je potpuno besplatno, dok je smeštaj prava bagatela – prenoćište u samoj okolini banje može se naći po neverovatnoj ceni od 700 do 800 dinara.



Za one koji žele nešto moderniji smeštaj, na raspolaganju su apartmani u obližnjim mestima poput Arilja, Ivanjice ili Pirota, gde se cene u sezoni kreću od 3.000 dinara pa naviše.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.