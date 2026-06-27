Dečiji program je u toku, a očekuje se i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića od 18 časova.

U rezgovoru sa građanima, Alo! reporter saznaje da predsednik Vučić uživa veliku podršku.

Na pitanje šta ju je dovelo na skup, jedna građanka Zemuna kaže:

"Dovelo me je zbog našeg predsednika, da ga sačuvamo, da ga sačuvamo od svih koji su protiv njega, da sačuva državu, da sačuva nas, penzionere kojima pomaže non-stop, koji je dao svoj život za Srbiju."

Na pitanje šta za nju znači slogan skupa, ona otkriva:

"Znači mnogo. Da se udružimo svi, da budemo svi zajedno, da ne budemo protiv, da ne koljemo se, da ne tučemo se, da se ne bijemo kao što rade ovi zločinci. Očekujem da će predsednik da iznese sve šta je pred Srbijom, šta će da uradi za Srbiju, šta će da uradi za penzionere, za sve moguće. Najveći uspeh što je sačuvao mir i što je sačuvao državu."

Kako dodaje, najviše želi da vidi najveću zastavu Srbije, dugu čak 500 metara.