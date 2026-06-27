Na popularnom grčkom ostrvu Rodos, u mestu Faliraki, dogodio se neobičan i uznemirujući incident koji je brzo privukao pažnju lokalnih medija i turista. Prema navodima grčkog portala Protothema, jedan strani turista izazvao je potpuni haos kada je potpuno nag šetao ulicama ovog turističkog mesta, a zatim se popeo na vozilo hitne pomoći.

Očevici tvrde da su prolaznici bili u šoku zbog njegovog ponašanja, jer se sve odvijalo usred dana, na prometnoj lokaciji u jednom od najposećenijih delova ostrva. Situacija je brzo eskalirala, pa su zaposleni u službi hitne pomoći bili primorani da pozovu policiju kako bi se incident stavio pod kontrolu.

Nedugo zatim, na lice mesta stigle su policijske patrole koje su intervenisale i savladale muškarca. Kako prenose lokalni izvori, turista je potom priveden, a zatim prebačen u nadležnu psihijatrijsku ustanovu radi daljeg pregleda i procene njegovog stanja.

Za sada nije poznato šta je dovelo do ovakvog ponašanja, niti da li je turista bio pod dejstvom alkohola ili drugih supstanci. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog neobičnog događaja.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu, srećom, nije bilo povređenih, niti je pričinjena veća materijalna šteta. Ipak, scena je izazvala neprijatnost među turistima i osobljem, s obzirom na to da se sve odigralo u jeku turističke sezone.

Faliraki je poznat kao jedno od najživljih letovališta na Rodosu, koje svake godine privlači hiljade posetilaca iz celog sveta, ali ovakvi incidenti su izuzetno retki i privlače veliku pažnju javnosti.

Lokalne vlasti najavile su da će dodatno razmotriti bezbednosne protokole kako bi se sprečili slični slučajevi u budućnosti i očuvala bezbednost kako turista, tako i stanovnika ostrva.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko nepredvidive situacije mogu da se dogode čak i na najmirnijim i najuređenijim turističkim destinacijama.