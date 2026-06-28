Juče je u Beogradu održan veliki skup "Srbija jedna porodica", a prema podacima policije, na skupu je u piku bilo oko 207.000 ljudi.

Međutim, nešto kasnije Arhiv javnih skupova krenuo je u akciju lažiranja podataka.

Tako su objavili na mrežama isečak mape, uz tvrdnju da je u Beogradu u 18.55 bilo - 32.500 ljudi.

Ovo je samo poslednji spin blokaderskog instrumenta za manipulisanje informacijama, koji je i osnovan samo sa jednim zadatkom. Da u javnosti plasira lažne cifre kako sa blokaderskih skupova - koje uvećava, tako i sa skupova većinske Srbije - koje umanjuje. Isto smo videli i ovog puta.

Koliko su providni njihovi pokušaju da slažu već vide i vrapci na gramana, a ljudi se više i ne šokiraju. Sada je sve to postalo smešno.

Tako je reagovala i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kojoj je nova laž Arhiva bila povod samo da se našali.

"Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota. Vidim u Kraljevu danas već 168 hiljada, a još nije ni počeo. Mislim, da pomognem Arhivu javnih skupova, da se ne muče," napisala je Brnabić.